Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» повертається в ефір телеканалу СТБ. Ведучий Сергій Костира разом з експертами продовжує боротися за правду і справедливість у реаліях сьогодення. У прем’єрному спецвипуску «Один за всіх» ви побачите історії одразу кількох сімей, яким довелося рятуватися від війни втечею до Європи. Серед них ― батько-одинак Сергій, який на собі відчув усі труднощі життя переселенця. Із чим йому довелося зіткнутися? І на що варто звернути увагу, тікаючи від війни за кордон? Дізнайтесь далі.

Після початку повномасштабної війни в Україні 34-річному Сергієві Антонюку з 5-річним сином Родіоном довелося шукати прихистку в Болгарії. Після смерті дружини батько-одинак ​​уже два з половиною роки сам займається вихованням дитини. Коли в Миколаєві почалися масивні обстріли з боку рф, чоловік вирішив поїхати, щоб урятувати сина. Оскільки Сергій виховує його один, він має дозвіл на виїзд з України.

Юристка Олена Калашник запевняє, що також перетнути кордон наразі можуть чоловіки, у яких на утриманні перебувають троє і більше дітей до 18 років, діти до 18 років з інвалідністю або тяжкою хворобою, а також ті чоловіки, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або батьками, яким за рішенням МСК потрібен догляд.

Після благополучного перетину кордону та заселення до готелю для біженців Сергій зіткнувся зі ще однією проблемою. Співвітчизники постійно дорікали його тим, що він виїхав з України.

Психологиня Анна Кушнерук радить усім чоловікам у подібній ситуації набратися внутрішньої мужності і триматися позиції, що ви терпітимете цей дискомфорт заради дитини і, коли буде можливість, підтримаєте Україну фінансово чи фізично.

Зараз Сергій хоче знайти роботу в Болгарії, щоб забезпечити себе та сина. Однак йому складно це зробити, адже він не знає мови і не обізнаний у своїх правах. З такою проблемою, на жаль, зараз стикаються багато українських переселенців. Якщо ви шукаєте роботу в ЄС, передусім вам потрібно звернутися до органів державної влади. І лише потім уже варто шукати роботу. HR-спеціалістка Тетяна Пашкіна радить робити це так:

При оформленні на роботу в Європі важливо мати документи, що підтверджують статус перебування в країні. Наразі всі українці можуть оформити статус біженця або тимчасового захисту. Команда «Один за всіх» допомогла Сергієві організувати зустріч із місцевою владою Болгарії, щоб він дізнався про всі юридичні тонкощі цього питання.

Чим закінчиться його похід у мерію? Чи наважиться Сергій оформити статус перебування у Болгарії? На які соціальні гарантії українцям можна розраховувати в Європі? Де безпечно народжувати, а де можна швидко знайти роботу? І в яких країнах ЄС можна безкоштовно отримати медичну допомогу?

