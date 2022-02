У 3 випуску 18 сезону проєкту «Один за всіх» експерти і ведучий Сергій Костира зібралися в студії, щоб допомогти знайти родину колишньому військовослужбовцю Руслану Антипову. Протягом 3 років він воював на передовій у Мар’їнці, поки не отримав контузію. І дивлячись в очі смерті, чоловік мріяв про те, щоб пізнати своїх біологічних рідних. Проте виявилося, що його життя було під загрозою не тільки на війні, а й відразу після народження. Адже ще немовлям Руслана хотіли задушити подушкою. Журналісти «Один за всіх» розшукали рідних героя. У студії проєкту на нього чекала гірка правда про них. Чи зможе Руслан знайти в собі сили прийняти факти з минулого і пробачити родичів? Дізнайтеся далі.

Більше на тему: «Один за всіх»-18 випуск 2: від чого насправді тікають діти?

У 3 випуску «Один за всіх»-18 журналісти проєкту і його ведучий Сергій Костира зробили все, щоб виконати давню мрію 27-річного Руслана з Дніпропетровщини. Чоловік дуже хотів знайти своїх біологічних рідних. З дитинства його виховували прийомні батьки. Чоловік любить їх усім серцем, тому довгий час не шукав біологічну сім’ю. Однак півтора року тому на фронті Руслан ледь не попрощався з життям. Тоді він пообіцяв собі знайти рідних.

У студії «Один за всіх» Руслан Антипов розповів, що його всиновили в 6 місяців. Він був у жахливому стані і мав проблеми зі шлунком, але прийомна мати Людмила виходила його. Коли Русланові було 4 роки, його прийомні батьки розлучилися, однак він спілкувався з батьком до самої його смерті. У чоловіка чудові стосунки з Людмилою. Жінка підтримала його бажання знайти біологічних рідних.

Руслан розповів, що 2 роки працював у колонії суворого режиму. Однак не витримав моральної напруги. Після цього він пішов захищати Україну в зону ООС. На передовій бачив різне — і обстріли, і вбивства, і вибухи. Захищаючи країну, він отримав контузію. Після серйозної травми чоловік вирішив будь-що знайти біологічних рідних. У Руслана є донька Ангеліна. Дивлячись на неї, він не розуміє, як рідна мати могла його залишити в 3 місяці.

Герой знає, що народився в Ілларіоновому і пізніше лікувався в лікарні в Синельниковому. З документів про усиновлення відомо, що його маму звати Сутиркіна Світлана Павлівна. Про батька він знає тільки те, що його звуть Євген. Команда проєкту провела масштабне розслідування і знайшла двох сестер Руслана. 34-річна Тетяна і 28-річна Людмила приїхали в студію «Один за всіх». Їхня зустріч з братом була дуже зворушливою.

Тетяна і Людмила розповіли, що мати народила Руслана вдома. У хлопчика були проблеми зі здоров’ям, через що його забрали в лікарню. Звідти Руслан уже не повернувся додому. Соціальна служба хотіла забрати і доньок, але батьки втекли з ними в інше село. Тетяна розповіла, що мати і батько дуже пили. Часто вони навіть не годували дітей, тому дівчаткам доводилося самим шукати собі їжу. Щоб молодша сестра не померла від голоду, Тетяна приносила їй хліб зі школи. Людмила поділилася, що їм не раз доводилося ночувати на вулиці, а батько часто бив матір. З часом дітей удочерила знайома родини — Людмила. Тільки через багато років мати відновила спілкування з ними.

Світлана з’явилася в студії «Один за всіх». Уперше за багато років вона побачила сина. Жінка розповіла, що колишній чоловік бив її до такої міри, що вона отримала інвалідність на все життя. З неї також знущалися і свекруха, і сестра Євгена.

Світлана поділилася, що чоловік намагався задушити Руслана відразу після його народження. Сім’я Євгена завжди погано ставилася до хлопчика. Світлана також розповіла, що після повернення з лікарні син 2 місяці жив з родиною, поки знову не потрапив до лікувального закладу. Оскільки жінці нікуди було йти взимку з дитиною, вона вирішила, що краще буде її залишити в лікарні.

Журналісти проєкту розшукали і батька Руслана, але він… відмовився приїхати в студію. Тільки його сестра Інна погодилася поспілкуватися. Вона сказала, що відмовляється від племінника.

Чи зміг Руслан познайомитися з батьком? Чи пробачить чоловік своїй матері? І як змінилися життя Руслана та його сестер після проєкту?

Дивіться у повному 3 випуску «Один за всіх»-18.

Більше на тему: Сергій Костира про 18 сезон проєкту «Один за всіх»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.