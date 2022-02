У 2 випуску 18 сезону «Один за всіх» експерти і ведучий Сергій Костира розбиралися в резонансній справі. На проєкт по допомогу звернулися п’ятеро діток з Миколаївщини. У своєму зверненні вони просили врятувати їх від терору, який їм влаштовує 56-річний голова родини Олег Рендюк. За словами дітей, чоловік щодня б’є їх, кричить і погрожує розправою. Вони вмовили маму втекти від батька, але бояться, що вона знову повернеться до тирана. Проте сам Олег усі звинувачення називає пустощами 12-річного пасинка Назара. На чиєму ж боці правда? Невже чоловік справді став жертвою обману? І якої допомоги попросив Олег у студії? Дізнайтеся далі.

У 2 випуску «Один за всіх»-18 до студії проєкту приїхали діти Назар та Софія Кадач з Миколаївщини. Вони розповіли, що вже багато років терплять жорстокість з боку голови сім’ї Олега. Назар звинуватив вітчима в знущаннях і сказав, що він б’є їх майже щодня. Хлопчик хоче, щоб за це чоловіка посадили до в’язниці. Проте, як виявилося, Олег б’є не тільки пасинка, а й рідних чотирьох дітей. Його дочка Софія поділилася, що нещодавно батько побив 4-річну Машу. Після цього вони втекли і тепер змушені переховуватися. Також він плоскогубцями проломив голову 7-річному Петрику. За словами дівчинки, батько лається на них матом і постійно б’є. Софія боїться його.

Назар також поділився, що нещодавно чоловік вдарив його кулаком по обличчю, поки він спав. Щоб захистити себе і рідних від Олега, хлопчик уже 2 роки ходить на карате.

Від цієї ситуації розривається серце у подруги сім’ї Альони. Вона також прийшла в студію проєкту і підтвердила, що чоловік б’є не тільки дітей, а й їхню матір, Галину. Альона особисто бачила наслідки побиття. Проте, за словами дівчини, Галя сама захищає кривдника.

У студії «Один за всіх» з’явилася 34-річна Галина Кадач. Вона розповіла, що хоче врятувати… свій шлюб з Олегом. Жінка вірить у те, що чоловік може змінитися, і не хоче руйнувати 12-річні стосунки. Вона поділилася, що Олег старший за неї на 22 роки і вони не перебувають в офіційному шлюбі. Чоловік не працює. Галя щиро не розуміє, що сталося з Олегом, і хоче, щоб йому допомогли.

Галина розповіла, що чоловік б’є і її, і дітей, від чого вони часто втікали з дому. Однак щоразу Олег просить вибачення, і щоразу вона йому пробачає. Галина розповіла, що чоловік піднімав на неї руку, навіть коли вона була вагітною. Дівчина не раз зверталася до поліції, але допомоги не отримала.

Проєкт «Один за всіх» звернувся до служби у справах дітей для прояснення ситуації. Її працівниця сказала, що Галина двічі забирала заяву, коли справа вже наближалася до завершення. І поліція це також підтвердила.

Усі крапки над «і» розставила поява в студії Олега. Він переконаний, що є хорошим батьком і чоловіком. Просто на програмі він перепросив і… зробив Галині пропозицію руки і серця. Але дівчина відповіла йому відмовою.

Олег запевнив, що хоче повернути сім’ю і готовий заради цього на все. Чоловік сказав, що не б’є ні Галину, ні дітей; зізнався, що іноді кричить і лається матом при дітях, але фізичної сили не застосовує. Однак у поліції були задокументовані два випадки побиття Назара.

Крім того, виявилося, що Олег був раніше одружений і в нього двоє дітей від першого шлюбу. Його колишня дружина Оксана звернулася до Галини. Вона сказала, що Олег не зміниться і треба тікати від нього. Жінка розповіла, що під час шлюбу він постійно бив і її, і дітей.

Чи відбудеться в студії проєкту каяття? Чи пробачить Олегові Галина? І чи зможе сім’я Кадачів почати нове щасливе життя?

Дізнайтеся просто зараз у повному 2 випуску 18 сезону проєкту «Один за всіх».

