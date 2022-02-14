Во 2 выпуске 18 сезона «Один за всіх» эксперты и ведущий Сергей Костыра разбирались в резонансном деле. На проект за помощью обратились пятеро деток из Николаевской области. В своем обращении они просили спасти их террора, который им устраивает 56-летний глава семейства Олег Рендюк. По словам детей, мужчина каждый день бьет их, кричит и угрожает расправой. Они уговорили маму сбежать от отца, но боятся, что она вновь вернется к тирану. Но сам Олег все обвинения называет шалостями 12-летнего пасынка Назара. На чьей же стороне правда? Неужели мужчина действительно стал жертвой обмана? И какой помощи попросил Олег в студии? Узнайте далее.

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Во 2 выпуске «Один за всіх»-18 в студию проекта приехали дети Назар и София Кадач с Николаевщины. Они рассказали, что уже много лет терпят жестокость со стороны главы семейства Олега. Назар обвинил отчима в издевательствах и сказал, что он бьет их почти каждый день. Мальчик хочет, чтобы за это мужчину посадили в тюрьму. Однако, как оказалось, Олег бьет не только пасынка, но и родных четверых детей. Его дочь София поделилась, что недавно отец избил 4-летнюю Машеньку. После этого они сбежали и теперь вынуждены скрываться. Также он плоскогубцами проломил голову 7-летнему Пете. По словам девочки, отец ругается на них матом и постоянно бьет. София боится его.

Назар также поделился, что недавно мужчина ударил его кулаком по лицу, пока он спал. Чтобы защитить себя и родных от Олега, мальчик уже 2 года ходит на карате.

От этой ситуации разрывается сердце у подруги семьи Алены. Она также пришла в студию проекта и подтвердила, что мужчина бьет не только детей, но и их мать, Галину. Алена лично видела последствия избиений. Но, по словам девушки, Галя сама защищает обидчика.

В студии «Один за всіх» появилась 34-летняя Галина Кадач. Она рассказала, что хочет спасти… свой брак с Олегом. Женщина верит в то, что он может измениться, и не хочет разрушать 12-летние отношения. Она поделилась, что Олег старше нее на 22 года и они не состоят в официальном браке. Мужчина не работает. Галина искренне не понимает, что случилось с Олегом, и хочет, чтобы ему помогли.

Галина рассказала, что мужчина бьет и ее, и детей, отчего они часто сбегали из дому. Но каждый раз Олег извиняется, и каждый раз она его прощает. Галина рассказала, что он поднимал на нее руку, даже когда она была беременна. Девушка не раз звонила в полицию, но помощи не получила.

Проект «Один за всіх» обратился в службу по делам детей для прояснения ситуации. Ее работник сказала, что Галина дважды забирала заявление, когда дело уже близилось к завершению. И полиция это также подтвердила.

Все точки над «і» расставило появление в студии Олега. Мужчина убежден, что он хороший отец и муж. Прямо на программе он извинился и… сделал Галине предложение руки и сердца. Но девушка ответила ему отказом.

Олег заверил, что хочет вернуть семью и готов ради этого на все. Он сказал, что не бьет ни Галину, ни детей; признался, что иногда кричит и ругается матом при детях, но физическую силу не применяет. Однако в полиции были задокументированы два случая избиений Назара.

Кроме того, оказалось, что Олег был прежде женат и у него двое детей от первого брака. Его бывшая жена Оксана обратилась к Галине. Она сказала, что Олег не изменится и нужно бежать от него. Женщина рассказала, что во время брака муж постоянно избивал и ее, и детей.

Произойдет ли в студии проекта раскаяние? Простит ли Олега Галина? И сможет ли семья Кадач начать новую счастливую жизнь?

Узнайте прямо сейчас в полном 2 выпуске 18 сезона проекта «Один за всіх».

Video: «Один за всіх»-18 выпуск 2: от чего на самом деле бегут дети? 2 выпуск проекта Один за всіх 18 сезон от 13.02.2022 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 2 выпуске проекта Один за всіх 18 сезон

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