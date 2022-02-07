В 1 выпуске 18 сезона проекта «Один за всіх» эксперты и ведущий Сергей Костыра собрались в студии, чтобы разобраться в самом резонансном деле 2022 года. 14-летний Егор из Запорожской области стал жертвой бесчеловечных пыток со стороны сверстников. Группа подростков от 12 до 15 лет на протяжении нескольких часов мучила парня и снимала все это на телефон. Но полиция взяла под стражу только двоих причастных к пыткам — 15-летних Вячеслава и Сергея. Остальные же подростки остались на свободе. Родные задержанных парней пытаются сбить следствие с толку и доказать их невиновность, а остальные убеждают, что их дети просто оказались не в том месте не в то время. Кто же на самом деле причастен к недетской экзекуции над Егором? И какова причина этой страшной агрессии? Узнайте в материале.

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Совсем недавно вся Украина вздрогнула от жестокого преступления в Кушугуме, что под Запорожьем. Группа подростков три часа подряд издевалась над 14-летним Егором и снимала все это на телефон. Несовершеннолетние тушили об парня сигареты, заставляли его их глотать, били и унижали. Почти бессознательным Егора доставили в больницу. И родители парня хотят добиться справедливого наказания для всех виновных. Поэтому они обратились за помощью на проект «Один за всіх».

В студии родители Егора рассказали, что в тот роковой день парня позвал гулять его друг. Но после того, как сын не вернулся домой в назначенное время и пропал из сети, мама Анна сразу начала переживать. Оказалось, что последний раз Егора видели с Вячеславом, у которого была плохая репутация в поселке. Узнав об этом, родители сразу поехали к нему домой. Там они увидели шестерых подростков, выбегающих из дома. Вячеслав сказал родителям Егора, что они якобы спасли его от двух мужчин.

Когда парня вывели из дома, он был в полусознательном состоянии и не мог говорить. Медики обнаружили на его теле множественные гематомы и травмы. Егор рассказал страшную правду о случившемся уже только в больнице. Он поделился, что его в дом заманили. После этого обидчики закрыли дверь и отобрали у него телефон. Они угрожали Егору ножом, обливали его холодной водой на морозе, тушили об него окурки и засовывали их в рот, мочились на него и пытались изнасиловать. Все это изверги снимали на камеру.

Егор рассказал, что главными инициаторами были Вячеслав и Сергей, и делали они это ради денег. Именно их сразу задержали. Всех остальных участников преступления полиция отпустила. В Кушугуме о Сергее и Вячеславе давно ходила дурная слава. С ними дружил и парень, который все это снимал, — Максим.

Мама Максима Татьяна приехала в студию «Один за всіх». Она рассказала, что снимать пытки его заставил Сергей и что её сын просто стал заложником ситуации. Кроме того, Татьяна выразила недоумение, почему Егор просто не ушел, ведь двери, по ее словам, не были заперты. Женщина уверена, что во всем случившимся виновен только Сергей.

Но вот его сестра Виктория была другого мнения. В студии проекта она рассказала, что Сергей просто попал под плохое влияние Вячеслава. Девушка призналась, что никогда не замечала за ним агрессивного поведения.

В студии «Один за всіх» появилась и мать Вячеслава — Инна. Она винит в произошедшем только своего мужа, который манипуляциями отобрал у нее ребенка и научил его грубить. Сын после того, как стал жить с отцом, начал прогуливать школу и воровать. Кроме того, оказалось, что уже два года он живет без постоянной опеки взрослых.

Все это время Егор находился в тайной комнате. Парень признался, что хочет, чтобы каждый из виновных понес наказание. Егор рассказал, что его били не только Вячеслав и Сергей.

Кто же еще был причастен к издевательствам? Какие еще подробности этого преступления раскрылись в студии? И понесут ли виновные наказание?

Узнайте прямо сейчас в полном 1 выпуске 18 сезона проекта «Один за всіх».

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