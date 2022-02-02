Уже 6 февраля в 21:00 на телеканале СТБ состоится премьера 18 сезона остросоциального проекта «Один за всіх». В преддверии выхода программы в эфир его руководитель Роман Панасенко рассказал о том, что ждет зрителей. Чем 18 сезон будет особенным, какие трудности возникали у команды проекта во время съемок и почему вам нельзя пропустить премьеру «Один за всіх» — узнайте в материале.

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Роман, что готовит зрителям новый сезон проекта «Один за всіх»?

Традициям мы не изменяем! Как и ранее, мы продолжим бороться с несправедливостью, с которой сталкиваются простые украинцы. В данный момент сложно сказать, какие участники и с какими историями придут в нашу студию, ведь мы — проект актуальных тем и съемочный процесс у нас постоянный. Могу сказать одно, что мы не изменим традициям и будем помогать нашим участникам, доводя дело до самого конца! Просто посидеть, поговорить и разойтись — это не к нам! Всех преступников накажем по закону, деткам, которые требуют защиты, — ее обеспечим и в целом достигнем результата в любой сложной истории!

Какие трудности возникали во время съемок?

Трудности возникают всегда! Мы все понимаем, что пандемия не отступает. Участники болеют, и этого не избежать. В связи с этим многие из них к нам просто не доезжают, и периодически бывают срывы записи. Кроме того, к нам приходят люди со своим горем, личной трагедией и вопросами несправедливости, а об этом зачастую говорить на камеру и на всю страну очень трудно. Поэтому главная сложность — не навредить и не усугубить ситуацию, в которой они оказались.

Также с отказом от участия в проекте мы сталкиваемся каждый день. Вот это главная сложность во время съемочного процесса. Но наши редакторы, журналисты и психологи делают все для того, чтобы участник ощутил поддержку проекта и поверил в то, что он дает реальную помощь и надежду на изменения и трансформацию в его жизни!

По какому принципу происходил отбор героев для нового сезона?

Как такового отбора нет. Мы не проводим масштабных кастингов и не выбираем из тысячи участников только тех, которых считаем достойными участия. «Один за всіх» — проект ситуативный и актуальный! Мы реагируем на резонансные темы, которые происходят здесь и сейчас, поэтому о каком-то отборе героев заранее в принципе говорить не стоит.

А какое расследование 18 сезона было самым сложным для команды проекта?

У нас не бывает легких расследований в принципе! Мы всегда ставим перед собой завышенную планку и беремся за истории, которые самим интересно распутывать. Мы до мая в беспрерывном съемочном процессе, и какие сложные расследования еще нас ждут — это сложно спрогнозировать.

Если говорить о ближайших премьерах, то уже в это воскресенье, 6 февраля, в 21:00 зрители смогут увидеть выпуск, который впечатлил всю нашу команду! Это история о жестокости группы подростков, которые на протяжении нескольких часов издевались над своим товарищем. Вся Украина следила за развитием событий в этой чудовищной истории! В нашей студии соберутся все участники этой вопиющей ситуации: 14-летний Егор, который стал жертвой издевательств, обидчики и их родители. Спойлеров делать не буду, но скажу одно: эту программу должны посмотреть все родители и подростки, чтобы не повторять ошибок, которые были совершены участниками.

Почему зрители должны смотреть новый сезон «Один за всіх»?

«Один за всіх» нужно смотреть всегда (улыбается. — Прим. ред.). Мы — проект о реальных людях и их реальных историях. Наша основная цель — не напугать и не рассказать о том, как все плохо вокруг. Наша задача — помочь участникам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а зрителям показать, как не стоит поступать, продемонстрировать варианты выхода из тупиковых моментов, рассказать, куда нужно обратиться в случае несправедливости, и предоставить возможность получить с экрана телевизора бесплатные и полезные советы наших экспертов. И возможно, опираясь на ситуацию, в которой оказались участники программы, провести работу над ошибками в своей жизни!

Смотрите премьерный выпуск 18 сезона проекта «Один за всіх» уже 6 февраля в 21:00 на СТБ!

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