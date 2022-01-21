Уже 6 февраля в 21:00 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Один за всіх». Его ведущим останется адвокат и криминалист Сергей Костыра. В 18 сезоне проекта зрителей ждут новые расследования, удивительные истории и торжество справедливости.

Остросоциальный проект «Один за всіх» продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. И его 18 сезон удивит каждого зрителя. «Один за всіх» поможет своим героям побороть беззаконие, распутать сложные ситуации и защитит от несправедливости. В 18 сезоне вы увидите расследования международного уровня, а также те, от которых в жилах стынет кровь.

Как и прежде, «Один за всіх» продолжит свою миссию и станет на страже справедливости и закона. Благодаря экспертам и ведущему Сергею Костыре истина будет установлена, а все виновные — наказаны.

Не пропустите премьеру 18 сезона проекта «Один за всіх» уже 6 февраля в 21:00 на СТБ!

Video: Известна дата старта нового сезона «Один за всіх» Когда Один за всех 18 выходит в эфир телеканала СТБ в 2022 году? Уже известна дата старта Один за всех на СТБ. Один за всех 2022: дата выхода нового сезона.

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