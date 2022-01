Уже 6 лютого о 21:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Один за всіх». Його ведучим залишиться адвокат і криміналіст Сергій Костира. У 18 сезоні проєкту на глядачів чекають нові розслідування, дивовижні історії та перемога справедливості.

Гостросоціальний проєкт «Один за всіх» продовжує допомагати тим, хто втратив надію на справедливість. І його 18 сезон здивує кожного глядача. «Один за всіх» допоможе своїм героям побороти беззаконня, розплутати складні ситуації і захистить від несправедливості. У 18 сезоні ви побачите розслідування міжнародного рівня, а також ті, від яких у жилах холоне кров.

Як і раніше, «Один за всіх» продовжить свою місію і стане на сторожі справедливості та закону. Завдяки експертам і ведучому Сергію Костирі істина буде встановлена, а всі винуватці — покарані.

Не пропустіть прем’єру 18 сезону проєкту «Один за всіх» уже 6 лютого о 21:00 на СТБ!

Більше на тему: Сергій Костира став обличчям соціального проєкту #НеЗдається

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.