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Сергій Костира став обличчям соціального проєкту #НеЗдається

12.01.2022

Напередодні Нового року українські зірки взяли участь у соціальному проєкті #НеЗдається. Одним з учасників кампанії став ведучий ток-шоу «Один за всіх» Сергій Костира. Докладніше ― далі.

сергей костыра

Приблизно 2 мільйони людей в Україні страждають від домашнього насильства. І в період новорічних свят ситуація стає найбільш критичною. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, українські зірки взяли участь в кампанії #НеЗдається і прочитали 10 реальних історій з життя жертв домашнього насильства.

Ведучий ток-шоу «Один за всіх» Сергій Костира поділився історією 40-річного поліціянта, який уже років 5 терпить аб’юз із боку дружини. Жінка постійно проклинає чоловіка та його рідних і бажає їм страшних хвороб. Чоловік боїться, що йому ніхто не повірить у цій ситуації.

Сергій Костира порадив герою звернутися по допомогу.

«Залиш насильство у минулому. Новий рік ― нова, світла сторінка твого життя. Звернись по допомогу», ― сказав ведучий.

Якщо ви також стали жертвою домашнього насильства, то не бійтеся звернутись по допомогу! Платформи і гарячі лінії для цього ви знайдете тут.

Video: Сергій Костира став обличчям соціального проєкту #НеЗдається

Ведучий ток-шоу Один за всіх Сергій Костира став учасником соціального проєкту з протидії домашньому насильству #НеЗдається.

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