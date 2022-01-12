В преддверии Нового года украинские звезды приняли участие в социальном проекте #НеЗдається. Одним из участников кампании стал ведущий ток-шоу «Один за всіх» Сергей Костыра. Подробнее ― далее.

Примерно 2 миллиона человек в Украине страдают от домашнего насилия. И в период новогодних праздников ситуация становится наиболее критичной. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, украинские звезды приняли участие в кампании #НеЗдається и прочли 10 реальных историй из жизни жертв домашнего насилия.

Ведущий ток-шоу «Один за всіх» Сергей Костыра поделился историей 40-летнего полицейского, который уже около 5 лет терпит абьюз со стороны супруги. Женщина постоянно проклинает мужа и его родных и желает им страшных болезней. Мужчина боится, что ему никто не поверит в этой ситуации.

Сергей Костыра посоветовал герою обратиться за помощью.

«Оставь насилие в прошлом. Новый год ― новая, светлая страница твоей жизни. Обратись за помощью», ― сказал ведущий.

Если вы также стали жертвой домашнего насилия, то не бойтесь обратиться за помощью! Платформы и горячие линии для этого вы найдете здесь.

Video: Сергей Костыра стал лицом социального проекта #НеЗдається Ведущий ток-шоу Один за всіх Сергей Костыра стал участником социальном проекте по противодействию домашнему насилию #НеЗдається.

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