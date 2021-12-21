StarLight Media и Институт когнитивного моделирования (ИКМ) при поддержке Общества Красного Креста Украины запустили кампанию по противодействию домашнему насилию — #НеЗдається. Звезды медиагруппы присоединились к проекту, который в предновогодний период озвучивает важное желание — оставить проблему насилия в прошлом.

Примерно 2 миллиона человек в Украине страдают от домашнего насилия. Системная проблема ежегодно набирает новых масштабов в период новогодних праздников — именно на эти дни приходится рекордное количество обращений от пострадавших. Кампания #НеЗдається объединила 10 роликов, в которых ведущие читают реальные истории пострадавших от домашнего насилия, призывают начать новый год с новой, светлой страницы и обратиться за помощью.

Истории были размещены людьми на анонимной платформе «Мені здається», которую почти год назад основал ИКМ в рамках кампании по борьбе с домашним насилием. Амбассадором проекта является телеведущая, Почетный Посол Фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина. Она же стала и частью диджитал-кампании #НеЗдається.

«Новогодние праздники — это момент мечтаний, загадывания желаний и надежд на позитивные изменения. Самое время для миллионов украинцев начать светлую страницу жизни — без насилия, — говорит Маша Ефросинина. — За 9 месяцев работы нашей платформы “Мені здається” поступило почти 500 анонимных историй. Долгих, откровенных, чрезвычайно сложных, от которых иногда мороз по коже. Мы с другими участниками спецпроекта зачитали лишь несколько из них. Поддержать пострадавших, показать, что они не одни в своей проблеме, напомнить, куда они могут обратиться за помощью, — именно такую цель мы ставили перед собой в этой кампании».

Лицами и важными голосами кампании стали ведущие Starlight Media: Надежда Матвеева, Наталья Ежова, Павел Костицын, Сергей Костыра, Юлия Зорий, Марина Боржемская, Яна Брензей и журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай.

За почти год работы просветительской кампании «Мені здається» был запущен анонимный дневник It seems, сервис бесплатной психологической помощи на платформе «Розкажи мені», вайбер-канал Stop Abuse Ukraine и распространены информационные плакаты по Украине. Сотрудничество со StarLight Media — еще один важный шаг в рамках кампании, рассказывает основатель ИКМ Виктор Березенко.

«Мы видим заметные результаты системной работы — пострадавшие стали меньше бояться и начинают больше обращаться за помощью. Это трудный путь, но он был бы еще труднее, если бы не надежные партнеры и неравнодушие инфлюенсеров. Большое уважение к звездам, которые направляют свою популярность на привлечение внимания общества к болезненной проблеме. Этим видеопроектом мы хотим достучаться до пострадавших и помочь им сдвинуть с места решение этой проблемы, перевернуть эту страницу и в новом году действительно начать новую жизнь», — подчеркивает основатель ИКМ.

Съемки состоялись в последний день мировой акции «16 дней активизма против гендерного насилия», в Международный день прав человека (10 декабря). Это символическое проявление ключевой мысли — противодействие домашнему насилию требует системной работы и регулярного привлечения всех неравнодушных сторон.

Александр Богуцкий, СЕО Starlight Media: «Мы должны изменить отношение к фактам и истории о замалчивании домашнего насилия. Проблема, которая приносит вред миллионам людей, — касается каждого. Спасибо всем, кто решается рассказать о собственном опыте, и тем, кто использует свой голос в поддержку пострадавших. Как медиагруппа мы продолжим инвестировать свои информационные ресурсы в изменение культуры — партнерских отношений, уважения к правам человека и нулевой толерантности к насилию. Мы рады объединению усилий с партнерами в кампании #НеЗдається и надеемся, что благодаря ей мечта о жизни, свободной от насилия, осуществится для многих людей».

Генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко: «Домашнее насилие — масштабная проблема в стране, которая особенно обострилась в период пандемии COVID-19. О домашнем насилии редко говорят пострадавшие и боятся обращаться за помощью. Именно поэтому Красный Крест Украины продолжает поддерживать Всеукраинскую кампанию “Мені здається”, ведь о домашнем насилии молчать нельзя, потому что достоинство и уважение к человеку — превыше всего».

Все ролики будут опубликованы в течение двух недель в преддверии праздника Нового года на ресурсах медиагруппы Starlight Media.

ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И НУЖДАЕТЕСЬ В ПОМОЩИ

tellme.com.ua — онлайн-платформа, где можно получить три бесплатные консультации психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, где можно анонимно рассказать свою историю насилия.

102 — Национальная полиция Украины.

15 47 — бесплатная круглосуточная горячая линия для жертв домашнего насилия.

116 123 (с мобильного) и 0 800 500 335 (со стационарного) — бесплатная национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, «Ла Страда-Украина».

116 111 (с мобильного) и 0 800 500 225 (со стационарного) — национальная детская горячая линия, «Ла Страда-Украина».

0 800 213 103 — круглосуточная горячая линия бесплатной правовой помощи.

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