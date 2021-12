StarLight Media та Інститут когнітивного моделювання (ІКМ) за підтримки Товариства Червоного Хреста України запустили кампанію з протидії домашньому насильству — #НеЗдається. Зірки медіагрупи долучилися до проєкту, що в передноворічний період озвучує важливе бажання — залишити проблему насильства в минулому.

Приблизно 2 мільйони людей в Україні страждають від домашнього насильства. Системна проблема щорічно набирає нових масштабів у період новорічних свят — саме на ці дні припадає рекордна кількість звернень від постраждалих. Кампанія #НеЗдається об’єднала 10 роликів, у яких ведучі читають реальні історії постраждалих від домашнього насильства, закликають почати новий рік з нової, світлої сторінки та звернутися по допомогу.

Історії було розміщено людьми на анонімній платформі «Мені здається», яку майже рік тому заснував ІКМ у межах кампанії з боротьби з домашнім насильством. Амбасадоркою проєкту є телеведуча, Почесний Посол Фонду ООН в галузі народонаселення Маша Єфросиніна. Вона ж стала і частиною диджитал-кампанії #НеЗдається.

«Новорічні свята — це момент мрій, загадування бажань та надій на позитивні зміни. Саме час для мільйонів українців розпочати світлу сторінку життя — без насильства, — каже Маша Єфросиніна. — За 9 місяців роботи нашої платформи “Мені здається” надійшло майже 500 анонімних історій. Довгих, відвертих, надзвичайно складних, від яких іноді мороз по шкірі. Ми з іншими учасниками спецпроєкту зачитали лише кілька з них. Підтримати потерпілих, показати, що вони не одні у своїй проблемі, нагадати, куди вони можуть звернутися по допомогу, — саме таку мету ми ставили перед собою в цій кампанії».

Обличчями та важливими голосами кампанії стали ведучі Starlight Media: Надія Матвєєва, Наталія Єжова, Павло Костіцин, Сергій Костира, Юлія Зорій, Марина Боржемська, Яна Брензей та журналістка і блогерка Раміна Есхакзай.

За майже рік роботи просвітницької кампанії «Мені здається» було запущено анонімний щоденник It seems, сервіс безкоштовної психологічної допомоги на платформі «Розкажи мені», вайбер-канал Stop Abuse Ukraine та розповсюджено інформаційні плакати по Україні. Співпраця зі StarLightMedia — ще один важливий крок у межах кампанії, розповідає засновник ІКМ Віктор Березенко.

«Ми бачимо помітні результати системної роботи — потерпілі стали менше боятися і починають більше звертатися по допомогу. Це важкий шлях, але він був би ще важчим, якби не надійні партнери та небайдужість інфлюенсерів. Велика повага до зірок, які спрямовують свою популярність на привернення уваги суспільства до болючої проблеми. Цим відеопроєктом ми хочемо достукатися до постраждалих та допомогти їм зрушити з місця вирішення цієї проблеми, перегорнути цю сторінку та в новому році дійсно почати нове життя», — наголошує засновник ІКМ.

Знімання відбулися в останній день світової акції «16 днів активізму проти гендерного насильства», у Міжнародний день прав людини (10 грудня). Це символічний прояв ключової думки — протидія домашньому насильству потребує системної роботи та регулярного залучення всіх небайдужих сторін.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: «Ми маємо змінити ставлення до фактів та історії про замовчування домашнього насильства. Проблема, що шкодить мільйонам людей, — стосується кожного. Дякуємо всім, хто наважується розповісти про власний досвід, і тим, хто використовує свій голос на підтримку постраждалих. Як медіагрупа ми продовжимо інвестувати свої інформаційні ресурси у зміну культури — партнерських стосунків, поваги до прав людини та нульової толерантності до насильства. Ми раді об’єднанню зусиль з партнерами в кампанії #НеЗдається та сподіваємося, що завдяки їй мрія про життя, вільне від насильства, здійсниться для багатьох людей».

Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко: «Домашнє насилля — масштабна проблема в країні, яка особливо загострилася в період пандемії COVID-19. Про домашнє насилля рідко говорять постраждалі і бояться звертатися по допомогу. Саме тому Червоний Хрест України продовжує підтримувати Всеукраїнську кампанію “Мені здається”, адже про домашнє насилля мовчати не можна, тому що гідність і повага до людини — понад усе».

Усі ролики будуть опубліковані протягом двох тижнів напередодні свята Нового року на ресурсах медіагрупи Starlight Media.

ЯКЩО ВИ СТРАЖДАЄТЕ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА І ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ

tellme.com.ua — онлайн-платформа, де можна отримати три безкоштовні консультації психолога.

itseems.com.ua — онлайн-платформа, де можна анонімно розповісти свою історію насильства.

102 — Національна поліція України.

15 47 — безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства.

116 123 (з мобільного) та 0 800 500 335 (зі стаціонарного) — безкоштовна національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, «Ла Страда-Україна».

116 111 (з мобільного) та 0 800 500 225 (зі стаціонарного) — національна дитяча гаряча лінія, «Ла Страда-Україна».

0 800 213 103 — цілодобова гаряча лінія безоплатної правової допомоги.

