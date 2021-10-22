21 октября профессиональное издание MMR объявило лучшие digital-проекты 2020―2021 года. В номинации «Digital-кампания» награду получила социальная кампания против гендерно обусловленных стереотипов #СильнаЯ и #Сильный, реализованная СТБ и StarLightMedia.

Голосование в рейтинге MMR за лучшие digital-проекты было начато 11 октября. В течение недели читатели издания имели возможность выбрать лучшие проекты в шести номинациях. Параллельно с ними экспертное жюри оценивало каждый проект по нескольким критериям.

В номинации «Digital-кампания», где были представлены #СильнаЯ и #Сильный, за звание лучшего проекта соревновались 18 номинантов, среди которых Vodafone Украина, Киевстар, Эпицентр, Новая почта, METRO, Postmen, INTERTOP, а также еще один проект StarLightMedia ― Наша Громада, реализованный командой СЛМ Новости.

Напомним, социальные диджитал-кампании против гендерно обусловленных стереотипов #СильнаЯ и #Сильный были реализованы в октябре 2020 года и в марте 2021 года в рамках промокампаний проектов СТБ «Холостячка» и «Холостяк». На примере откровенных историй героев обеих кампаний #СильнаЯ и #Сильный привлекли украинцев к активной дискуссии на тему карьеры мужчин и женщин, равного участия обоих партнеров в воспитание детей, право быть собой, реализовывать собственные мечты и поддерживать в таком стремлении своего партнера/партнершу.

Интервью героев кампаний собрали более 7,5 млн просмотров на диджитальных площадках СТБ, 420 упоминаний в СМИ, крутой положительный фидбэк от аудитории канала, партнеров и общественных организаций.

Посмотреть интервью героев кампаний можно по ссылкам:

#СильнаЯ https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZhl1zHLbXeyU73oC2tsbtXbYMOJbRti

#Сильный https://www.youtube.com/playlist?list=PLwZhl1zHLbXflZXz-2W27Uxiv9niTMiuK

А также по ссылке на сайте СТБ.

Кампания реализована пиар и диджитал отделом телеканала СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития группы StarLightMedia.

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