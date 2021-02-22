Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь продолжают «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Героями кампании стали 14 известных мужчин, среди которых украинский предприниматель и блогер Ваня Крышталь.

Ваня на собственном опыте знает, что такое общественные стереотипы и ярлыки, ведь он женат на известной блогерше Тане Парфильевой. Более двух миллионов подписчиков пристально наблюдают за отношениями пары, внешним видом и образом мышления и ежедневно высказывают свое мнение в комментариях. В откровенном интервью блогер рассказал о своей семье, отношениях с женой, реакции на вопросы «когда детки», качествах сильного мужчины и мужской полигамности.

О семье

В детстве у меня был очень хороший пример семьи. Мои родители 28 лет вместе. Каждый день папа забирал маму с работы, каждый день они проводили вместе, выходные вместе. Неразлучные, можно сказать. На этом фоне мне заложили правильные принципы и семейные ценности.

Родители учили меня тому, что семья всегда на первом месте. Какие бы ни были обстоятельства, ты не можешь сделать плохо для своей семьи, потому что это сокровище, которое будет с тобой всегда, до конца твоих дней. И ближе людей, чем твои родные и близкие, никого нет. Их нужно всегда ценить и уважать. Когда есть вот эта сильная энергия, когда каждый хочет что-то отдать, тогда получается классный симбиоз в семье. Тогда все счастливы, все довольны. Главный принцип – это отдать другому, и отдать, не наступив себе на горло, а так, чтобы радоваться тому, что ты отдаешь.

Настоящий мужчина… плачет?

Мысль о том, что мужчины не плачут, мне не внушали, но я до определенного времени считал, что не должен показывать эмоций. Переломный момент произошел, когда я учился в 8 классе и ушел из жизни мой дедушка, который оказал огромное влияние на моего отца. Тогда я первый раз увидел, как отец заплакал. Я думал, что мужчины не должны показывать свои эмоции, а здесь я увидел их, и они были настолько искренними. Тогда я понял, что только сильный мужчина может показать свои слезы.

Об отношениях с Таней

Мы начали встречаться в 10-м классе. Это наши первые отношения, мы друг у друга первые партнеры во всех смыслах. Этим летом будет 11 лет, как мы вместе. И с каждым днем я люблю свою жену только больше и больше. Настолько я с ней уже сроднился! Это все равно, что подумать, как я проживу без руки или без ноги? Это же часть меня, и я не представляю своей жизни без Тани. Вся моя жизнь связана с ней: наша работа, наш быт, наше все. Если ты человека любишь, то вы вместе развиваетесь, растете, у вас общие интересы и цели. Очень часто мы устраиваем психологический сеанс друг с другом, она рассказывает что-то мне, я – ей.

В плане бизнеса мы тоже равные. Все решения принимаем в партнерстве. Возможно, на первых этапах, когда мы только начинали, Таня пыталась чуть-чуть тянуть одеяло на себя, но мы пришли к решению, что в партнерстве достигнем намного большего, чем по отдельности. И действительно, дела пошли лучше, намного быстрее. С того момента никаких разногласий в бизнесе у нас не было.

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О стереотипах

Каждый день мы сталкиваемся с какими-то убеждениями и стереотипами, с какими-то рамками. В комментариях и в директ прилетает масса всего, иногда такое, что на голову не налазит. Стрижка, яркая одежда вызывают критику: «ты красивый, ты нарцисс». Мужчина не станет менее мужественным, если будет уделять внимание себе и своей внешности. Я хожу в барбершоп, делаю маникюр – у меня есть в этом необходимость. Я спокойно отношусь к яркому маникюру у мужчин. Если у моего друга будет маникюр, мне понравится такой экспириенс и смелость, хотя мне кажется, что в большинстве своем наше общество еще к этому не готово.

У нас до сих пор считают, что домашние обязанности – это удел женщины, а мужчина должен быть главным (43% украинцев придерживаются мнения, что уборка и заботы по дому – это обязанность женщины, даже если работают оба партнера. – Авт.). В нашей семье достаточное количество домашней работы лежит на мне. И не потому, что Таня – плохая хозяйка. Она тоже работает, тоже устает, я ее уважаю и понимаю. Я, наверное, больше всех в жизни радуюсь ее победам и считаю, что Таня успешнее меня. Поэтому спокойно могу сам убрать или помыть посуду, а она в этот момент лучше пусть отдохнет и восстановится. Если я помыл посуду, то что – я лишился мужского достоинства? В следующий раз, когда у меня «сядут батарейки», это сделает Таня.

Как по мне, стереотипы – это как костыли здоровому человеку дать: с ними идти можно, но далеко не убежишь. От них надо избавляться, это шаблоны, которые мешают жить, которые мешают развиваться, достигать целей. Все убеждения только в твоей голове. Поэтому в своем блоге мы показываем свою настоящую, а не придуманную для инстаграма жизнь.

Все мужчины – полигамны?

Не согласен с этим стереотипом. Я с 16 лет со своей женой, мы 11 лет вместе, и я никогда не задумывался о похождениях «налево» или «направо». Бегут, когда есть какие-то проблемы в отношениях и человек пытается найти то, чего ему не хватает в паре. Правильно это или нет – личное дело каждого. Но я считаю, что полигамность не определяет мужчину, и на своем примере доказываю это.

«Когда детки?»

Нам раньше прилетал вопрос «когда свадьба?». Когда это уже стало неактуально, начали спрашивать «когда дети?». Мне кажется, это все идет еще от наших бабушек, дедушек. В Советском Союзе считалось, что если тебе 22–23 – все, поезд ушел. Женились и рожали детей, потому что «время поджимает», а потом получались разваленные семьи, психические травмы и так далее. Сегодня все иначе, нужно встать на ноги, чтобы дать ребенку базис. Ответственно подойти к родительству. Мне 27, Тане 26, мы готовы к ребенку, но я хочу быть уверен, что на 101 процент смогу дать ему все самое лучшее. Не стоит поддаваться общественному давлению только потому, что кто-то считает «пора». Надо смотреть, как тебе удобно, насколько ты готов, насколько у тебя обстоятельства располагают к этому.

О сильном мужчине

Пример сильного мужчины, который «пришел, увидел, победил», уже неуместен и неактуален. С таким принципом нельзя идти по жизни. На своем примере я понял, что гибкость – лучшее качество человека. Нельзя быть твердолобым и узколобым, гнуть только свою линию. Очень плохо, когда мужчина пытается быть всегда лидером и во всем доказать, что «я главный». С таким подходом ты больше нагружаешь своего партнера, чем даешь свободу. Когда ты даешь своей второй половинке больше пространства, она большего достигает – и вы вдвоем больше от этого наполняетесь. В этом и проявляется сила.

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О проекте «Холостяк»

Это очень классный проект для того, чтобы посмотреть со стороны на разные модели и роли поведения человека. Я очень внимательно смотрел проект «Холостячка», мне было интересно наблюдать, как каждый мужчина добивался женщину по-своему. У каждого была своя тактика по завоеванию Ксении. Очень классно, когда видишь все реакции со стороны и анализируешь это.

Новому Холостяку Мише Заливако хочу пожелать, прежде всего, быть собой, быть честным, открытым человеком, не бояться сказать то, что ты действительно думаешь, потому что это подкупает больше всего.

Смотрите полное интервью Вани Крышталя

Video: #Сильный. Ваня Крышталь: Если я помыл посуду, то что – я лишился мужского достоинства? Смотрите эксклюзивное интервью Ваня Крышталь для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

* #Сильный – это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично – чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на всех диджитал-площадках телеканала СТБ.

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