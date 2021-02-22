Сильний. Ваня Кришталь: Якщо я помив посуд, то що – я позбувся чоловічої гідності?

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Героями кампанії стали 14 відомих чоловіків, серед яких український підприємець і блогер Ваня Кришталь.

Ваня на власному досвіді знає, що таке стереотипи та ярлики суспільства, адже він одружений з відомою блогеркою Танею Парфільєвою. Понад два мільйони підписників пильно стежать за стосунками пари, зовнішнім виглядом та способом мислення і щодня висловлюють свою думку в коментарях. У відвертому інтерв’ю блогер розповів про свою сім’ю, стосунки з дружиною, реакції на запитання «коли дітки», якості сильного чоловіка і про чоловічу полігамність.

Про сім’ю

У дитинстві у мене був дуже хороший взірець сім’ї. Мої батьки 28 років разом. Щодня тато забирав маму з роботи, кожен день вони проводили разом, вихідні разом. Нерозлучні, можна сказати. На цьому тлі мені заклали правильні принципи та сімейні цінності.

Батьки вчили мене, що сім’я завжди на першому місці. За будь-яких обставин ти не можеш зробити погано для своєї сім’ї, тому що це скарб, який буде з тобою завжди, до кінця твоїх днів. І ближче людей, ніж твої рідні та близькі, нікого немає. Їх потрібно завжди цінувати і поважати. Коли є ось ця сильна енергія, коли кожен хоче щось віддати, тоді виходить класний симбіоз у сім’ї. Тоді всі щасливі, усі задоволені. Головний принцип – це віддати іншому, і віддати, не наступивши собі на горло, а так, щоб радіти тому, що ти віддаєш.

Справжній чоловік… плаче?

Думку про те, що чоловіки не плачуть, мені не прищеплювали, але я до певного часу вважав, що не повинен показувати емоцій. Переломний момент настав, коли я вчився у 8 класі й пішов із життя мій дідусь, який мав величезний вплив на мого батька. Тоді я вперше побачив, як тато заплакав. Я думав, що чоловіки не повинні показувати свої емоції, а тут я побачив їх, і вони були настільки щирими. Тоді я зрозумів, що лише сильний чоловік може показати свої сльози.

Про стосунки з Танею

Ми почали зустрічатися в 10-му класі. Це наші перші стосунки, ми одне в одного перші партнери в усіх сенсах. Цього літа буде 11 років, як ми разом. І з кожним днем я кохаю свою дружину тільки більше і більше. Настільки я з нею вже зріднився! Це все одно, що подумати, як я проживу без руки або без ноги. Це ж частина мене, і я не уявляю свого життя без Тані. Усе моє життя пов’язане з нею: наша робота, наш побут, наше все. Якщо ти людину кохаєш, то ви разом розвиваєтеся, ростете, у вас спільні інтереси та цілі. Дуже часто ми влаштовуємо психологічний сеанс одне з одним, вона розповідає щось мені, я – їй.

У плані бізнесу ми теж рівні. Усі рішення ухвалюємо в партнерстві. Можливо, на перших етапах, коли ми тільки починали, Таня намагалася трохи тягнути ковдру на себе, але ми прийшли до рішення, що в партнерстві досягнемо набагато більшого, ніж окремо. І справді, справи пішли краще, набагато швидше. З того моменту ніяких розбіжностей у бізнесі в нас не було.

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Про стереотипи

Щодня ми стикаємося з якимись переконаннями і стереотипами, з якимись рамками. У коментарях і в директ прилітає купа всього, іноді таке, що на голову не налазить. Стрижка, яскравий одяг викликають критику: «ти вродливий, ти нарцис». Чоловік не стане менш мужнім, якщо приділятиме увагу собі та своїй зовнішності. Я ходжу до барбершопу, роблю манікюр – у мене є в цьому необхідність. Я спокійно ставлюся до яскравого манікюру в чоловіків. Якщо в мого друга буде манікюр, мені сподобається такий експірієнс і сміливість, хоча мені здається, що в більшості наше суспільство ще до цього не готове.

У нас досі вважають, що домашні обов’язки – це справа жінки, а чоловік має бути головним (43% українців дотримуються думки, що прибирання та домашні клопоти – це обов’язок жінки, навіть якщо працюють обоє партнерів. – Авт.). У нашій сім’ї достатня кількість домашньої роботи лежить на мені. І не тому, що Таня – погана господиня. Вона теж працює, теж утомлюється, я її поважаю і розумію. Я, напевно, найбільше в житті радію її перемогам і вважаю, що Таня успішніша за мене. Тому спокійно можу сам прибрати або помити посуд, а вона в цей момент краще нехай відпочине і відновиться. Якщо я помив посуд, то що – я позбувся чоловічої гідності? Наступного разу, коли в мене «сядуть батарейки», це зробить Таня.

Як на мене, стереотипи – це як милиці здоровій людині дати: з ними йти можна, але далеко не втечеш. Від них треба позбуватися, це шаблони, які заважають жити, які заважають розвиватися, досягати цілей. Усі переконання тільки у твоїй голові. Тому у своєму блозі ми показуємо своє справжнє, а не вигадане для інстаграму життя.

Усі чоловіки – полігамні?

Не згоден з цим стереотипом. Я з 16 років зі своєю дружиною, ми 11 років разом, і я ніколи не замислювався про походеньки «наліво» або «направо». Біжать, коли є якісь проблеми у взаєминах і людина намагається знайти те, чого їй не вистачає в парі. Правильно це чи ні – особиста справа кожного. Але я вважаю, що полігамність не визначає чоловіка, і на своєму прикладі доводжу це.

«Коли дітки?»

Нам раніше прилітало запитання «коли весілля?». Коли це вже стало неактуально, почали питати «коли діти?». Мені здається, це все йде ще від наших бабусь, дідусів. У Радянському Союзі вважалося, що якщо тобі 22–23 – все, поїзд пішов. Одружувалися і народжували дітей, тому що «час підтискає», а потім отримували розвалені сім’ї, психічні травми й так далі. Сьогодні все інакше, потрібно стати на ноги, щоб дати дитині базис. Відповідально підійти до батьківства. Мені 27, Тані 26, ми готові до дитини, але я хочу бути певен, що на 101 відсоток зможу дати їй усе найкраще. Не варто піддаватися суспільному тиску тільки тому, що хтось вважає «пора». Треба дивитися, як тобі зручно, наскільки ти готовий, наскільки в тебе обставини сприяють цьому.

Про сильного чоловіка

Приклад сильного чоловіка, який «прийшов, побачив, переміг», уже недоречний і неактуальний. З таким принципом не можна йти по життю. На своєму прикладі я зрозумів, що гнучкість – найкраща якість людини. Не можна бути твердолобим і вузьколобим, гнути тільки свою лінію. Дуже погано, коли чоловік намагається бути завжди лідером і в усьому довести, що «я головний». З таким підходом ти більше навантажуєш свого партнера, ніж даєш свободу. Коли ти даєш своїй половинці більше простору, вона більшого досягає – і ви вдвох більше від цього наповнюєтеся. В цьому і проявляється сила.

Більше на тему: #Сильний: «Рожевий — не для чоловіків»

Про проєкт «Холостяк»

Це дуже класний проєкт для того, щоб подивитися з боку на різні моделі та ролі поведінки людини. Я дуже уважно дивився проєкт «Холостячка», мені було цікаво спостерігати, як кожен чоловік добивався жінку по-своєму. У кожного була своя тактика завоювання Ксенії. Дуже класно, коли бачиш усі реакції з боку та аналізуєш це.

Новому Холостяку Міші Заливаку хочу побажати, перш за все, бути собою, бути чесною, відкритою людиною, не боятися сказати те, що ти насправді думаєш, тому що це підкуповує найбільше.

Дивіться повне інтерв’ю Вані Кришталя

Video: #Сильний. Ваня Кришталь: Якщо я помив посуд, то що – я позбувся чоловічої гідності? Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Вані Кришталя для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає чоловік менш мужнім, вирішуючи залишитися в декреті з дитиною, звернутися по допомогу до психолога, підтримати кар’єру другої половинки чи обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоби допомогти в подоланні стереотипів про чоловіків і щоби підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходитимуть щодня о 17:00 на диджитал-майданчиках телеканалу СТБ.