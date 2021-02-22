Сильний: «Рожевий — не для чоловіків»

Чи помічали, як багато батьків намагаються одягати рожевий комбінезон на дівчинку і блакитний на хлопчика? Чому рольові кліше так устоялися? Призначення кольорів у вигляді стереотипів супроводжують нас протягом усього життя. Гендерні стереотипи — це розділення думки в суспільстві про те, якими хлопчиками, дівчатками, чоловіками і жінками ми повинні бути. У рамках кампанії СТБ #Сильний продовжуємо говорити про стереотипи. Чому рожевий став кольором дівчаток? І спростовуємо стереотип, що для чоловіка цей колір неприпустимий.

Народитися чоловіком або жінкою — уже привід поводитись відповідно до стереотипів. Такі устої сформувалися задовго до появи величезних фабрик одягу. Але швидко змогли прорости в кожну індустрію, сферу життя і дістатися навіть до фасону і кольору вбрання. Сьогодні є багато батьків, які відкрито заявляють, що хочуть виховати своїх дочок справжніми леді, при цьому одягаючи їх у рожеву сукню. А ось хлопчикам пояснюють, що чоловіки не знають болю, роблячи з них справжнього лицаря.

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Дівчата не народжуються з рожевим мозком, а хлопчики — з блакитним. Однак у цьому напрямку їх підштовхує соціалізація. Експерименти з немовлятами, одягненими в рожеве і синє, показують, що дітей у рожевих комбінезонах сприймають за дівчаток. Чого вже там, погляньте на іграшки. Усі вони кліше. Так само, як і упаковки. Зайдіть до дитячого універмагу, і ви відразу помітите розмежування дівчачого відділу і хлопчачого. Ми звикли, що дівчаткам потрібні ляльки, кухні, плюшеві ведмедики. А ось хлопчикам — зброя, футбольні м’ячі, машинки і солдатики. На щастя, з кожним роком вибір іграшок стає все різноманітнішим: наприклад, виробники «Лего» і «Барбі» переглядають підхід до виробів, даючи змогу всім дітям грати і в ляльки, і в конструктори. Незалежно від того, якої вони статі. Головне — їхнє побажання.

Гендерні стереотипи для чоловіків і жінок зачіпають і вибір одягу. У той час як маленька дівчинка постійно чує: «Ти ж леді», хлопчикам доводиться стикатися з фразою: «Зберися, ти ж мужик». Чому чоловік не може одягти рожеву сорочку, худі, футболку і залишитися без коментаря про колір свого вбрання? Невже колір визначає наш світогляд або людські якості? Чи перестане чоловік бути добрим, ввічливим і успішним, якщо в один день одягне рожеву кофту? Безперечно, ні.

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Варто зазначити, що рожевий став «кольором для дівчаток» завдяки дитячим магазинам і маркетологам, які намагалися підвищити свої продажі шляхом чіткого поділу, що для дівчини, а що для хлопця. Герой Фіцджеральда Гетсбі ходив у рожевому костюмі ще в 20-х роках минулого століття, а в 40-х Brook Brothers представили першу рожеву сорочку. Руйнувати стереотип почала компанія Thomas Pink у 80-х роках. Її рожеві сорочки поступово ввійшли в гардероб офісних співробітників і користуються попитом досі.

Правило «рожевий — для дівчаток, блакитний — для хлопчиків» якщо й працює в суспільстві, то досить однобоко. Чому дівчинка, одягнена в блакитний, — нормально, а ось хлопчик у рожевому — ні? Виходячи вже з цього стає ясно, що роль одягу в житті будь-якої людини, особливо його колір, — вигаданий гендерний стереотип, який просто був закорінений у свідомості суспільства.

Чи досягли свого маркетологи? Точно так. Чи стали ми від цього щасливішими? Безумовно, ні. Тому будьте свідомі. Один із принципів успішної торгівлі — поділ ринку споживачів на категорії за різними ознаками, і гендерний поділ тут — один із стовпів. Не більше.

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