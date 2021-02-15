Сильний: «Чоловік повинен заробляти більше»

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. У центрі кампанії #Сильний — відверта розмова про «ідеального чоловіка» нового часу. Один з найпоширеніших ярликів, навішених на чоловічу стать, — рівень доходу. Поширена думка, що чоловік «повинен заробляти більше». Швидше навіть просто «повинен». Чи так це? Відразу скажемо — ні. А ось чому, читайте в матеріалі.

Жінка заробляє більше? Настав час привести в порядок цілком некласичний розподіл фінансів у сім’ї.

Припустимо, чоловік заробляє менше або перебуває з дитиною в декреті. Зумовлено це може бути тим, що фінансово вигідно саме йому залишитися з чадом. У більшості випадків усе благополуччя сім’ї може розвіяти чийсь зневажливий коментар, мовляв, як так? Навіяний стереотип про жінку-берегиню домашнього вогнища і чоловіка-здобувача міцно устоявся в суспільстві. І абсолютно не важливо, що розподілені ролі відверто можуть нашкодити добробуту конкретної сім’ї.

Що робити, якщо дружина заробляє більше, але в декреті сидіти з дитиною чоловікові негоже? Мало кого цікавить фінансове питання більше, ніж думка сусіда, друга або взагалі перехожого незнайомця, який побачив чоловіка з візочком. У кожному разі, якщо це питання виникає все частіше в суспільстві, то це свідчить про те, що з’явилися деякі сумніви.

Позиція, що чоловік повинен заробляти більше, ніж жінка, основана швидше на канонах минулої епохи, які давно не функціонують у сучасному суспільстві. Такі ярлики свідчать про неправильне уявлення про мужність, яку в цьому випадку ставлять у безпосередню залежність від грошей.

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Згідно з дослідженнями Інституту демографії та соціальних досліджень спільно з Мінсоцполітики та українським представництвом Фонду народонаселення ООН, чоловіки таки закріплюють за собою роль годувальника. У ході опитування 1500 чоловіків 37% з них підтримали думку, що чоловік, який заробляє менше за дружину, «нічого не вартий».

Ба більше, згідно з дослідженнями Університету Бата, усталені норми про чоловіка-годувальника, який заробляє більше, ніж дружина, можуть бути небезпечними для здоров’я чоловіків. Припустимо, що жінка заробляє більше, ніж її чоловік. Чи втратить він свої якості чоловіка або чи стане менш мужнім? Ні. Мужність не визначається доходом і не залежить від статусу. Особливо в нестабільній економічній ситуації, і коли гендерна рівність прагне до встановлення рівних доходів і заробітних плат як для чоловіків, так і для жінок.

Чи здатний заробіток вплинути на взаємини пари лише через навішені ярлики суспільства? Спеціально для Forbes Woman консалтингова компанія Kontakt InterSearch Russia провела дослідження серед топменеджерів, генеральних директорів і власників бізнесу. В опитуванні взяло участь 801 особа, серед них 47% чоловіків і 53% жінок. 18% респондентів зізналися, що знають конкретні випадки або самі пройшли через досвід, коли зростання доходу жінки в парі призвело до розриву взаємин. Згідно з опитуванням, близько 54% ​​жінок-керівниць заробляють більше за своїх партнерів. 17% жінок отримують менший, ніж у чоловіка, дохід, ще 24% заробляють з партнером приблизно однакові суми. При цьому чоловіки-топменеджери у 85% випадків заробляють більше за дружин. 62% чоловіків вважають, що чоловік повинен забезпечувати основний дохід, жінки дотримуються такої ж думки в 39% випадків.

Однак не існує принципових відмінностей між жіночим і чоловічим розумом. Це давно доведений науковий факт, тому апелювати тим, що жінка зобов’язана народжувати дітей і займатися побутом, — такий самий стереотип, як і питання заробітної плати чоловіків.

Нетрадиційний ракурс розмови про цю проблему дасть змогу залучити в діалог і тих, хто зазвичай відмовчується або зовсім заперечує вплив стереотипів. Кампанія #Сильний — це 14 інтерв’ю, у яких герої розкажуть про своє ставлення до шаблонного уявлення суспільства про «ідеального чоловіка». Ви побачите відверту і глибоку розмову про методи виховання, через які довелося пройти різним чоловікам у ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, вирішуючи залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище за свою або вибрати професію, яку суспільство вважає «нечоловічою».

Інтерв’ю виходитимуть щодня з 18 лютого по 3 березня (інстаграм, фейсбук, ютуб і сайт СТБ).

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