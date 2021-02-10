Сильний: СТБ і «Холостяк» продовжують кампанію проти гендерних стереотипів

Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно обумовлених стереотипів. Діджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка» нового часу. Кампанія стартує 17 лютого на всіх диджитальних майданчиках телеканалу СТБ.

Восени 2020 року #СильнаЯ стала першим диджитал-комунікаційним проєктом СТБ і групи StarLightMedia, який публічно виступив проти гендерних стереотипів у нашому суспільстві. 14 історій успішних українок про особистий досвід подолання стереотипів зібрали понад 5,1 мільйона переглядів відео, високу підтримку в ЗМІ й тисячі вдячних коментарів у соціальних мережах. #Сильний береться довести: у подоланні гендерних стереотипів зацікавлені всі.

Взаємопов’язаність між «нормами» і «ярликами», які отримують обидві статі, та їхнім наслідком очевидна. Наочний приклад – розрив участі чоловіків і жінок у домашній роботі й догляді за дітьми. З одного боку, на розвиток цієї проблеми впливає стереотип «жінка має бути гарною господинею і виконувати всю хатню роботу» – його дотримуються 43 % українців (Національне опитування про рівність між чоловіками й жінками, JFK, 2018). З іншого, не менший вплив має стереотип «головне завдання чоловіка – забезпечувати сім’ю» – його дотримуються 60 % українців.

Вигадані стереотипи призводять до цілком реальних наслідків. Класичні для нашого суспільства переконання, що «чоловіки не плачуть», мають терпіти й бути сильними в будь-якій ситуації, стають причиною несвоєчасного звернення до лікарів, поширеності серцево-судинних захворювань і, як наслідок, більш короткого життя. Вони також впливають на кількість депресій, непопулярність звернення по психологічну допомогу і високий відсоток чоловічих суїцидів.

Романтичні реаліті «Холостячка» та «Холостяк», насамперед, про побудову сучасних стосунків, де право вибору рівною мірою належить обом партнерам. #СильнаЯ почала діалог про стереотипи, які заважають жінці реалізувати мрію, ухвалювати рішення без суспільного тиску і знайти щастя. #Сильний подбає про те, щоб те ж саме трапилося і для чоловіків. Підсумкова мета двох кампаній – боротьба за право бути справжніми, відкрито говорити про свої переживання, робити вибір з огляду на власні прагнення і підтримувати в цьому свого партнера, популяризувати рівне право на кар’єру обох партнерів і рівну участь у домашній роботі та вихованні дітей.

#Сильний – це 14 інтерв’ю, у яких герої розкажуть про своє ставлення до шаблонного уявлення суспільства про «ідеального чоловіка». Обличчями кампанії стали: ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво; ведучий реаліті «Холостяк» і «Холостячка» Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор, зірка серіалів «Кріпосна», «Спіймати Кайдаша» та ін. Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 і бізнесмен Михайло Заливако; телеведучий, бізнесмен, блогер Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; обранець першої української Холостячки, автор Студії «Квартал 95» Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; радіоведучий, комік, автор гумористичних проєктів Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни, власник бренду «Ювелірний татуаж» Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

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Це буде відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Інтерв’ю виходитимуть щодня з 18 лютого по 3 березня (інстаграм, фейсбук, ютуб і сайт СТБ).

Ми впевнені, що нетрадиційний ракурс розмови про цю проблему, крім іншого, дасть змогу залучити до діалогу і тих, хто зазвичай відмовчується або зовсім заперечує вплив стереотипів. І закликаємо всіх українців приєднатися до боротьби з гендерно зумовленими стереотипами, ділитися своїми історіями під хештегом #Сильний та #СильнаЯ.

*Кампанії #Сильний та #СильнаЯ реалізуються в партнерстві з відділом сталого розвитку групи StarLightMedia.

StarLightMedia – медіагрупа № 1 в Україні, адвокат теми гендерної рівності та боротьби з дискримінацією. Група реалізує низку проєктів, пов’язаних із завданнями 5 цілей сталого розвитку: боротьба з дискримінацією та насильством; заохочення рівної участі в домашніх справах і батьківстві; розширення економічних можливостей жінок. На перший погляд, ці теми належать до різних аспектів боротьби за права людини, але вони мають спільну передумову. Чинник, який впливає на кожну із зазначених проблем і підтримує її розвиток, – стереотипи.

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