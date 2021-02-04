Холостяк Михайло Заливако: Слово «кохаю» я говорив лише раз

Залишається місяць до старту найромантичнішого реаліті на СТБ — «Холостяк»-11. Головним героєм став бізнесмен і засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Хто він, які жінки йому імпонують і чого очікує від проєкту? Більше дізнайтеся в матеріалі.

Про проєкт «Холостяк»

Михайло впевнений, що саме на проєкті він зустріне своє кохання і побудує міцні стосунки: «Це класний проєкт, у якому детально можна вивчити взаємини між чоловіком і жінкою. Досі я не показував на всю країну свої почуття. Та мене не бентежить, що я можу бути закоханим або чуттєвим».

Про спорт

Сила, витримка і впевненість у характері чоловіка завдяки спорту, яким Михайло займається з дитинства. Ба більше, після важкої травми спини Холостяк продовжив тренуватися в залі.

«Мені прищепили любов до спорту з дитинства. У мене була і важка атлетика, і спортивна гімнастика. Я ламав спину. Два місяці лежав не встаючи, навчався наново ходити», — ділиться головний герой 11 сезону.

Про домашніх тварин

«У мене були рибки, хом’яки, папуги, щури, собаки і коти. Зараз у мене два коти. Я не уявляю свого життя без живності вдома. Ніяк», — зізнався Михайло.

Про дівчат

«Мені не важливо, щоб дівчина була спортсменкою. Але хотілося б, щоб вона розуміла, що таке спорт і хоча б мала уявлення, що це круто».

Не секрет, що Михайло має особливу пристрасть до модного стильного взуття. Проте свою супутницю точно вибиратиме не за зовнішніми ознаками і стилем.

«Людина — це особистість. Виділяються особистості не ті, які мають своєрідну професію або дуже строкато одягнені. Справа в тому, як дівчата себе проявляють, що вони говорять і як мислять».

Більше на тему: Диявольськи красивий: реакція мережі на нового Холостяка Михайла Заливака

Про стосунки

Михайло доволі серйозно ставиться до стосунків. Останні тривали 2,5 роки, пара жила разом. Та справжньою отрутою для будь-якого порозуміння, на його думку, є сварки з нецензурною лайкою.

«Матом лаятися в стосунках — це катастрофа».

У коханні Холостяк освідчувався лише раз. У слово «кохаю» Михайло вкладає дуже багато. А на запитання, чи закоханий він наразі, чоловік зізнався, що закоханість є!

«Що стосується кохання, то я дуже багато в це слово вкладаю. Тому слово “кохаю” говорив лише раз. Промовляв це почуття. Це дуже серйозно».

Не пропустіть 11 сезон проєкту «Холостяк» уже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Головний герой уперше попросить змінити правила. Та чи вдасться йому це? Дізнаєтеся скоро.

Telegram Читайте нас також у Viber