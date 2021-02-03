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Диявольськи красивий: реакція мережі на нового Холостяка Михайла Заливака

03.02.2021

Телеканал СТБ оголосив дату старту довгоочікуваного романтичного проєкту весни «Холостяк»-11! Головним героєм 11 сезону став 31-річний бізнесмен і засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Глядачки моментально атакували соціальні мережі чоловіка, які рясніють стильними фото. Що пишуть про нового Холостяка? І яка реакція мережі на головного героя 11 сезону? Детальніше — в матеріалі.

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Заперечувати те, що Михайло ― стильний чоловік, безглуздо. Уже по самій стрічці соціальної мережі Instagram стає ясно: Міша любить привертати увагу. Особливо яскравим і дорогим взуттям. А кому з дівчат не подобаються хлопці, які вміють грамотно і доречно збирати гардероб?

Безумовно, не обійшлося і без астрологів та нумерологів.

Та найбільший «бум» викликали чорно-білі фото, на яких добре видно м’язову масу і мускулистість Холостяка. Головне запитання підписниць — чи є ще шанс потрапити в проєкт?

Розумний, харизматичний і з почуттям гумору чоловік уже з 5 березня буде шукати своє кохання в романтичному проєкті «Холостяк»-11! Не пропустіть!

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