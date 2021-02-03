Телеканал СТБ объявил дату старта долгожданного романтического проекта весны «Холостяк»-11! Главным героем 11 сезона стал 31-летний бизнесмен и учредитель логистической компании Михаил Заливако. Зрительницы моментально атаковали социальные сети мужчины, которые пестрят стильными фото. Что пишут о новом Холостяке? И какая реакция сети на главного героя 11 сезона? Подробнее — в материале.

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Отрицать то, что Михаил ― стильный мужчина, глупо. Уже по самой ленте социальной сети Instagram становится ясно: Миша любит привлекать внимание. Особенно яркой и дорогой обувью. А кому из девчонок не нравятся парни, умеющие грамотно и уместно собирать гардероб?

Безусловно, не обошлось и без астрологов и нумерологов.

Но самый большой «бум» вызвали черно-белые фото, на которых отлично видно мышечную массу и мускулистость Холостяка. Главный вопрос подписчиц — есть ли еще шанс попасть в проект?

Умный, харизматичный и с чувством юмора мужчина уже с 5 марта будет искать свою любовь в романтическом проекте «Холостяк»-11! Не пропустите!

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