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Первый проморолик 11 сезона проекта «Холостяк»

29.01.2021

Уже 5 марта 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера самого ожидаемого романтического реалити весны «Холостяк»-11. Главным героем стал успешный бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Зрителя ждут незабываемые свидания, эмоции и истории взаимоотношений мужчины с участницами. И пока остаются считанные недели до старта проекта, предлагаем вам посмотреть первый проморолик реалити «Холостяк»-11.

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Video: Первый проморолик 11 сезона проекта «Холостяк»

5 марта 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера Холостяк 11. Смотрите первый проморолик 11 сезона проекта Холостяк 2021 с Михаилом Заливако

Не пропустите премьеру 5 марта в 19:00! Смотрите 11 сезон проекта «Холостяк» во главе с неизменным ведущим Григорием Решетником!  

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