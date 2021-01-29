Первый проморолик 11 сезона проекта «Холостяк»
29.01.2021
Уже 5 марта 2021 года на телеканале СТБ состоится премьера самого ожидаемого романтического реалити весны «Холостяк»-11. Главным героем стал успешный бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Зрителя ждут незабываемые свидания, эмоции и истории взаимоотношений мужчины с участницами. И пока остаются считанные недели до старта проекта, предлагаем вам посмотреть первый проморолик реалити «Холостяк»-11.
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Video: Первый проморолик 11 сезона проекта «Холостяк»
Не пропустите премьеру 5 марта в 19:00! Смотрите 11 сезон проекта «Холостяк» во главе с неизменным ведущим Григорием Решетником!
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