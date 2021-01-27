Каждую весну на телеканале СТБ выходит любимое романтическое реалити «Холостяк». Уже 5 марта состоится премьера 11 сезона, главным героем которого стал Михаил Заливако — учредитель логистической компании. Тем временем редакция STB.UA собрала пять главных причин, почему смотреть проект «Холостяк»-11 стоит! Больше — в материале.

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Возможность перенестись в мир свиданий и романтики.

Романтическое реалити «Холостяк» — это настоящий жизненный этап, который проживают герои. Безусловно, мы любим читать романы, смотреть драмы или слушать захватывающие истории знакомых и подруг. Проект «Холостяк» позволяет каждому зрителю по-настоящему расслабиться с бокалом вина, посмеяться над плохими решениями, которые принимают другие люди, или сопереживать героям, которые борются за свое счастье. Это своего рода терапия, которая дает возможность отвлечься от бытовых забот и окунуться в мир красивых свиданий, ухаживаний и проявлений чувств.

Научиться лучше понимать психологию мужчин и женщин.

Согласитесь, часто мы смотрим на поведение героев реалити и думаем: «Здесь он/она не правы». А порой наверняка знаем, к чему приведет то или иное высказывание. Так вот, каждый зритель может стать психологом. Анализировать личности и особенности каждого — дело не только интересное, но и своего рода поучительное. Каждое свидание сопровождается диалогами и обсуждениями, свидетелями которых мы становимся.

Повод собраться всей семьей накануне выходных.

Безусловно, вечер в кругу семьи за общим занятием сплочает. Не секрет, что многие семейные пары после просмотра первого выпуска реалити не могут оторваться от его продолжения. И так, каждую пятницу семьи собираются у экранов телевизоров со вкусными закусками и напитками. Конечно, здесь главное ощутить себя гуру семейных отношений и с высоты совместно прожитых лет обозначить, кто же прав, а кто нет. Поэтому не упускайте шанс с любимыми проводить вечер пятницы с захватывающим реалити о любви «Холостяк»-11. Более того, именно в проекте вы сможете почерпнуть идеи для ваших свиданий.

Неизменный ведущий Григорий Решетник.

Проект «Холостяк» представить без постоянного и всеми любимого ведущего СТБ Григория Решетника — невозможно! Гриша всегда уместно обозначает каждую Церемонию роз как самую драматичну и волнительную, будь она первая или четырнадцатая. Более того, ведущий порой держит интригу не хуже главного героя. Наряды мужчины также достойны отдельного уважения. Белые брюки и кеды — это неотъемлемый атрибут Гриши даже на неделе вне цивилизации. Но самое главное — это забота Григория о каждом участнике и участнице, дипломатичность и лояльность.

Эстетика.

Вот настоящая причина, по которой любой из нас настраивается каждую неделю на романтическое реалити «Холостяк». Безусловно, главный герой проекта всегда красив, умен, талантлив, воспитан и галантен. Наблюдать, как такой мужчина проявляет интерес к девушке — сплошное удовольствие. А локации? Каждый сезон реалити отличается своими захватами все более новых и дальних территорий планеты. Наряды девушек, макияж, декорации на локациях свиданий, Церемонии роз и многое другое — это результат работы огромной команды.

Не пропустите премьеру 5 марта в 19:00! Смотрите 11 сезон проекта «Холостяк» во главе с неизменным ведущим Григорием Решетником!

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