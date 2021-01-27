5 причин дивитися проєкт «Холостяк»-11

Щовесни на телеканалі СТБ виходить улюблене романтичне реаліті «Холостяк». Уже 5 березня відбудеться прем’єра 11 сезону, головним героєм якого став Михайло Заливако — засновник логістичної компанії. Тим часом редакція STB.UA зібрала п’ять головних причин, чому дивитися проєкт «Холостяк»-11 варто! Більше — в матеріалі.

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Можливість перенестися у світ побачень і романтики.

Романтичне реаліті «Холостяк» — це справжній життєвий етап, який проживають герої. Безумовно, ми любимо читати романи, дивитися драми або слухати захопливі історії знайомих і подруг. Проєкт «Холостяк» дає змогу кожному глядачеві по-справжньому розслабитися з келихом вина, посміятися з поганих рішень, які ухвалюють інші люди, або співпереживати героям, які борються за своє щастя. Це свого роду терапія, яка дає можливість відволіктися від побутових турбот і поринути у світ красивих побачень, залицянь і проявів почуттів.

Навчитися краще розуміти психологію чоловіків і жінок.

Погодьтеся, часто ми дивимося на поведінку героїв реаліті і думаємо: «Тут він/вона не праві». А часом напевно знаємо, до чого призведе те чи інше висловлювання. Так ось, кожен глядач може стати психологом. Аналізувати особистості і особливості кожного — справа не тільки цікава, а й дещо повчальна. Кожне побачення супроводжується діалогами та обговореннями, свідками яких ми стаємо.

Нагода зібратися всією родиною напередодні вихідних.

Безперечно, вечір у сімейному колі за спільним заняттям об’єднує. Не секрет, що багато подружжів після перегляду першого випуску реаліті не можуть відірватися від його продовження. І так, щоп’ятниці сім’ї збираються біля екранів телевізорів зі смачними закусками і напоями. Звичайно, тут головне відчути себе гуру сімейних взаємин і з висоти спільно прожитих років визначити, хто ж має рацію, а хто ні. Тому не втрачайте шанс із коханими проводити вечір п’ятниці із захопливим реаліті про кохання «Холостяк»-11. Ба більше, саме в проєкті ви зможете почерпнути ідеї для ваших побачень.

Незмінний ведучий Григорій Решетник.

Проєкт «Холостяк» уявити без постійного і всіма улюбленого ведучого СТБ Григорія Решетника — неможливо! Гриша завжди доречно визначає кожну Церемонію троянд як найдраматичнішу і найзворушливішу, будь вона перша або чотирнадцята. Ба більше, ведучий часом тримає інтригу не гірше головного героя. Вбрання чоловіка також варте окремої поваги. Білі штани і кеди — це невід’ємний атрибут Гриші навіть на тижні поза цивілізацією. Та найголовніше — це турбота Григорія про кожного учасника і учасницю, дипломатичність і лояльність.

Естетика.

Ось справжня причина, з якої кожен з нас налаштовується щотижня на романтичне реаліті «Холостяк». Безумовно, головний герой проєкту завжди гарний, розумний, талановитий, вихований і галантний. Спостерігати, як такий чоловік проявляє інтерес до дівчини, — суцільне задоволення. А локації? Кожен сезон реаліті відрізняється своїми захопленнями все нових і далеких територій планети. Вбрання дівчат, макіяж, декорації на локаціях побачень, Церемонії троянд і багато іншого — це результат роботи величезної команди.

Не пропустіть прем’єру 5 березня о 19:00! Дивіться 11 сезон проєкту «Холостяк» на чолі з незмінним ведучим Григорієм Решетником!

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