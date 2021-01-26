Хто стали головними героями проєкту «Холостяк» 2021 за кордоном?

Україна і телеканал СТБ уже оголосили ім’я нового головного героя романтичного реаліті «Холостяк»-11. Настав час дізнатися, а хто ж ті завидні чоловіки за кордоном, які також шукатимуть своє кохання під прицілом камер. Редакція STB.UA зібрала інформацію про найцікавіших чоловіків-холостяків, які стали головними героями реаліті «The Bachelor» у 2021 році за кордоном!

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Холостяк у Німеччині

20 січня 2021 року в Німеччині стартував 11-й сезон проєкту «Der Bachelor». Головним героєм став 30-річний IT-менеджер Ніко Грізер. Глибоко-блакитні очі, світло-русяве волосся, зріст 191 см — перше, що розповів проєкт про головного героя. Також відомо, що цьогоріч зйомки пройдуть лише на території Німеччини у зв’язку з пандемією і закритими кордонами.

«Я думаю, що в Німеччині можна також прекрасно фліртувати і будувати стосунки, як і десь на райському острові. Ба більше, це навіть краще, адже нам надалі доведеться тут будувати взаємини вже без камер і проживати реальне життя», — прокоментував Ніко в інтерв’ю.

Чим же ще захоплюється Ніко? Спорт, велоїзда, гра на фортепіано — справжній набір романтика. Його ідеал — це стосунки батьків, які вже 34 роки разом. Та найголовніша людина в житті Ніко — це його 9-річна донька.

Холостяк у США

25 сезон проєкту «The Bachelor» очолив 28-річний Метт Джеймс. Високі сімейні цінності, відмінна кар’єра, активна благодійна діяльність, — усе це про нового Холостяка Америки. Метт ― маклер з нерухомості, підприємець і засновник громадської організації. Уродженець Північної Кароліни, він вступив до Університету Вейк-Форест, де спеціалізувався на економіці і грав у футбольній команді. Відтак переїхав до Нью-Йорка, де також успішно влаштувався.

Прем’єра відбулася 4 січня 2021 року на телеканалі ABC.

Холостяк у Росії

Головним героєм російської адаптації проєкту «The Bachelor» став відомий хіп-хоп виконавець, продюсер і бізнесмен Тіматі. Навколо цієї новини зібралося чимало пліток, а також інтриг, кого вибере новий Холостяк, який незадовго до старту зйомок розлучився зі своєю дружиною. Багато хто навіть припустив, що це була якась продумана історія для привернення уваги. Проте зібралося чимало дівчат, які готові боротися за серце чоловіка. Як повідомив керівник проєкту, упродовж кількох днів було надіслано понад 30 тисяч анкет.

Прем’єра 8 сезону проєкту «Холостяк» відбудеться навесні 2021 року.

Нагадаємо, що головним героєм романтичного реаліті «Холостяк» в Україні на телеканалі СТБ став Михайло Заливако! Не пропустіть прем’єру 5 березня о 19:00! Дивіться 11 сезон проєкту «Холостяк» на чолі з незмінним ведучим Григорієм Решетником!

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