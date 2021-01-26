Украина и телеканал СТБ уже объявили имя нового главного героя романтического реалити «Холостяк»-11. Пришло время узнать, а кто же те завидные мужчины за рубежом, которые также будут строить свою любовь под прицелом камер. Редакция STB.UA собрала информацию о самых интересных мужчинах-холостяках, которые стали главными героями реалити «The Bachelor» в 2021 году за рубежом!

Больше по теме: Михаил Заливако: биография, карьера, интересы и все новости о Холостяке 11 сезона

Холостяк в Германии

20 января 2021 года в Германии стартовал 11-й сезон проекта «Der Bachelor». Главным героем стал 30-летний IT-менеджер Нико Гризер. Глубоко-голубые глаза, светло-русые волосы, рост 191 см — первое, что рассказал проект о главном герое. Также известно, что в этом году съемки пройдут исключительно на территории Германии в связи с пандемией и закрытыми границами.

«Я думаю, что в Германии можно также прекрасно флиртовать и строить отношения, как и где-то на райском острове. Более того, это даже лучше, ведь нам в дальнейшем придется здесь строить отношения уже без камер и проживать реальную жизнь», — прокомментировал Нико в интервью.

Чем же еще увлекается Нико? Спорт, велоезда, игра на фортепиано — настоящий набор романтика. Его идеал — это отношения родителей, которые уже 34 года вместе. Но самый главный человек в жизни Нико — это его 9-летняя дочь.

Холостяк в США

25 сезон проекта «The Bachelor» возглавил 28-летний Мэтт Джеймс. Высокие семейные ценности, отличная карьера, активная благотворительная деятельность, — все это о новом Холостяке Америки. Мэтт ― маклер по недвижимости, предприниматель и основатель общественной организации. Уроженец Северной Каролины, он поступил в Университет Уэйк-Форест, где специализировался на экономике и играл в футбольной команде. После переехал в Нью-Йорк, где также успешно обосновался.

Премьера состоялась 4 января 2021 года на телеканале ABC.

Холостяк в России

Главным героем российской адаптации проекта «The Bachelor» стал известный хип-хоп исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимати. Вокруг этой новости собралось немало сплетен, а также интриг, кого выберет новый Холостяк, который незадолго до старта съемок расстался со своей супругой. Многие даже предположили, что это была некая продуманная история для привлечения внимания. Однако собралось немало девушек, готовых бороться за сердце мужчины. Как сообщил руководитель проекта, в течение нескольких дней было прислано более 30 000 анкет.

Премьера 8 сезона проекта «Холостяк» состоится весной 2021 года.

Напомним, что главным героем романтического реалити «Холостяк» в Украине на телеканале СТБ стал Михаил Заливако! Не пропустите премьеру 5 марта в 19:00! Смотрите 11 сезон проекта «Холостяк» во главе с неизменным ведущим Григорием Решетником!

Больше по теме: Что известно о новом Холостяке 11 сезона?

Читайте нас также в Viber и Telegram