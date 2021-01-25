Холостяком 11 сезона стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. В романтическом реалити «Холостяк» на телеканале СТБ главный герой будет строить отношения и искать настоящую любовь. Редакция STB.UA предлагает больше узнать о Михаиле. Биография, карьера, интересы и все новости о Холостяке 11 сезона ― читайте в материале.

Я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком.

Дата рождения: 28 сентября 1989 года

Знак зодиака: Весы

Рост: 185 см

Вес: 99–100 кг

Семья: отец – по профессии провизор; мама – провизор, занимала руководящие должности, такие как начальник фармуправления, сейчас пишет иконы;

есть сестра по папе Ника.

Город: Харьков

Хобби: спорт, путешествия, учеба

Холостяком 11 сезона стал Михаил Заливако. Ему 31 год. Мужчина преуспел в карьере, которую успешно построил сам, т. к. является учредителем логистической компании. Свою жизнь без бизнеса не представляет. Именно он дает Михаилу уверенность и закаляет характер.

Помимо работы важная составляющая уклада жизни Миши – спорт. Мужчина регулярно тренируется и совершенствует свое тело. Свободное время Холостяк предпочитает проводить в условиях экстрима и активного отдыха. В 2019 году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Нельзя не отметить любовь Заливако к животным. Сейчас в его квартире живут два кота (Бублик – девочка и Бруно – мальчик).

Главный герой реалити убежден, что одеваться стильно и ярко могут не только девушки, но и мужчины. Холостяк интересуется модой, и в его гардеробе можно найти много неординарных и в то же время лаконичных образов. Любимая вещь – это обувь. Бренды-фавориты: Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.

Для Холостяка неприемлемо, когда девушка нецензурно выражается. Это качество его сразу отталкивает, как бы ни была привлекательна девушка. Михаил не ищет себе домохозяйку. Для него важно, чтобы его избранница была заинтересована в профессиональном развитии.

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