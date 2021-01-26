Что известно о новом Холостяке 11 сезона?
26.01.2021
Телеканал СТБ объявил имя нового главного героя романтического реалити «Холостяк». В 11 сезоне мы будем наблюдать историю построения отношений Михаила Заливако. Что же известно о Холостяке 2021 года — читайте в материале.
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Имя главного Холостяка этого года уже известно. Зрители активно ищут мужчину в социальных сетях и задают массу вопросов о его биографии. Мы решили собрать несколько интересных и важных фактов о Михаиле Заливако.
Что известно о новом Холостяке 11 сезона?
- Михаилу Заливако 31 год.
- Родом Холостяк из Харькова.
- Мужчина является учредителем логистической компании.
- Миша не представляет своей жизни без спорта! Он обладатель привлекательного торса и здорового духа. Экстремальный отдых и времяпровождение — то, что вновь и вновь можно осваивать ради новых эмоций. Особенно Михаил любит походы в горы.
- Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему крайне важно, чтобы избранница была заинтересована в своём деле и развивалась.
- Новый Холостяк — кошатник. У него есть два кота.
Следите за обновлениями и новой информацией о Холостяке 11 сезона!
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