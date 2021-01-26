Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Что известно о новом Холостяке 11 сезона?

26.01.2021

Телеканал СТБ объявил имя нового главного героя романтического реалити «Холостяк». В 11 сезоне мы будем наблюдать историю построения отношений Михаила Заливако. Что же известно о Холостяке 2021 года — читайте в материале.

Больше по теме: «Холостяк-11»: СТБ объявил имя главного героя весенней премьеры

Имя главного Холостяка этого года уже известно. Зрители активно ищут мужчину в социальных сетях и задают массу вопросов о его биографии. Мы решили собрать несколько интересных и важных фактов о Михаиле Заливако.

Что известно о новом Холостяке 11 сезона?

  • Михаилу Заливако 31 год.
  • Родом Холостяк из Харькова.
  • Мужчина является учредителем логистической компании.
  • Миша  не представляет своей жизни без спорта! Он обладатель привлекательного торса и здорового духа. Экстремальный отдых и времяпровождение — то, что вновь и вновь можно осваивать ради новых эмоций. Особенно Михаил любит походы в горы.
  • Главный герой 11 сезона не ищет себе домохозяйку. Ему крайне важно, чтобы избранница была заинтересована в своём деле и развивалась.
  • Новый Холостяк — кошатник. У него есть два кота.

Следите за обновлениями и новой информацией о Холостяке 11 сезона!

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить