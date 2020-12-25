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«Холостяк-11»: СТБ объявил имя главного героя весенней премьеры

25.12.2020

10 лет проект «Холостяк» является главным романтическим реалити страны, которое одинаково смотрят и обсуждают женщины и мужчины, звезды шоу-бизнеса и популярные блогеры. В этом году он не только порадовал многомиллионную армию поклонников свадьбой главного героя с избранницей, но и дополнился форматом «Холостячка», который с первого выпуска стал лидером слота, а финал – лучшей программой года. И вот сегодня телеканал СТБ объявил имя главного Холостяка страны, которому Ксения Мишина передает эстафету и за чьей историей зарождения любви мы будем следить весной. 

Им стал 31-летний бизнесмен из Харькова,  учредитель логистической компании Михаил Заливако. Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Холостяк регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев. 

«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», говорит Холостяк. 

Михаил привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного настоящей любви. 

«На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», – уверен Михаил.

Проект производит студия StarLightProduction под руководством Анны Калины. Съемки одиннадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник.

Премьера в эфире СТБ состоится в марте 2021 года.

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