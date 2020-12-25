«Холостяк-11»: СТБ оголосив ім’я головного героя весняної прем’єри

10 років проєкт «Холостяк» є головним романтичним реаліті країни, яке однаково дивляться та обговорюють жінки і чоловіки, зірки шоу-бізнесу і популярні блогери. Цьогоріч він не тільки потішив багатомільйонну армію шанувальників весіллям головного героя з обраницею, а й доповнився форматом «Холостячка», який з першого випуску став лідером слоту, а фінал – найкращою програмою року. І ось сьогодні телеканал СТБ оголосив ім’я головного Холостяка країни, якому Ксенія Мішина передає естафету і за чиєю історією зародження кохання ми будемо стежити навесні.

Ним став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Крім бізнесу важливе місце в житті Михайла посідає спорт. Він регулярно відвідує зал, любить екстрим і гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

«Я не уявляю свого життя без бізнесу. Він надає мені впевненості і загартовує мій характер. А спорт привчив мене до дисципліни, витримки і пунктуальності», – каже Холостяк.

Михайло звик іти тільки вперед і не опускати рук перед будь-якими труднощами. Та він зізнається, що, незважаючи на успішний бізнес, у його житті не вистачає найважливішого – справжнього кохання.

«На проєкт «Холостяк» я прийшов по щире кохання. Те справжнє, за яким усі ганяються, але не всі можуть його знайти. І я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут я зустріну дівчину, з якою зможу пов’язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною», – упевнений Михайло.

Проєкт виробляє студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини. Зйомки одинадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» уже стартували. Ведучий проєкту – Григорій Решетник.

Прем’єра в ефірі СТБ відбудеться у березні 2021 року.

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