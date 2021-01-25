Михайло Заливако: біографія, кар’єра, інтереси і всі новини про Холостяка 11 сезону

Холостяком 11 сезону став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. У романтичному реаліті «Холостяк» на телеканалі СТБ головний герой будуватиме стосунки і шукатиме справжнє кохання. Редакція STB.UA пропонує більше дізнатися про Михайла. Біографія, кар’єра, інтереси та всі новини про Холостяка 11 сезону — читайте в матеріалі.

Я готовий посперечатися з ким завгодно, що тут я зустріну дівчину, з якою зможу пов’язати своє подальше життя і яка стане для мене рідною людиною.

Дата народження: 28 вересня 1989 року

Знак зодіаку: Терези

Зріст: 185 см

Вага: 99–100 кг

Сім’я: батько – за професією провізор; мама – провізор, обіймала керівні посади, такі як начальник фармуправління, зараз пише ікони; є сестра по батькові Ніка.

Місто: Харків

Хобі: спорт, подорожі, навчання

Холостяком 11 сезону став Михайло Заливако. Йому 31 рік. Чоловік досяг успіху в кар’єрі, яку успішно побудував сам, оскільки є засновником логістичної компанії. Свого життя без бізнесу не уявляє. Саме він дає Михайлові впевненість і загартовує характер.

Крім роботи важливий складник укладу життя Міші – спорт. Чоловік регулярно тренується і вдосконалює своє тіло. Вільний час Холостяк полюбляє проводити в умовах екстриму і активного відпочинку. У 2019 здійснив сходження на Ельбрус маршрутом першопрохідців.

Не можна не згадати про любов Заливака до тварин. Зараз у його квартирі живуть двоє котиків (Бублик – дівчинка і Бруно – хлопчик).

Головний герой реаліті переконаний, що одягатися стильно і яскраво можуть не тільки дівчата, а й чоловіки. Холостяк цікавиться модою, і в його гардеробі можна знайти багато неординарних і водночас лаконічних образів. Улюблений елемент — це взуття. Бренди-лідери: Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.

Для Холостяка неприйнятно, коли дівчина нецензурно висловлюється. Ця якість його відразу відштовхує, хоч би якою привабливою була дівчина. Михайло не шукає собі домогосподарки. Для нього важливо, щоб його обраниця була зацікавлена ​​в професійному розвитку.

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