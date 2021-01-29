Перший проморолик 11 сезону проєкту «Холостяк»
29.01.2021
Уже 5 березня 2021 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра найочікуванішого романтичного реаліті весни «Холостяк»-11. Головним героєм став успішний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Глядача чекають незабутні побачення, емоції та історії стосунків чоловіка з учасницями. І поки залишаються лічені тижні до старту проєкту, пропонуємо вам подивитися перший проморолик реаліті «Холостяк»-11.
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Video: Перший проморолик 11 сезону проєкту «Холостяк»
Не пропустіть прем’єру 5 березня о 19:00! Дивіться 11 сезон проєкту «Холостяк» на чолі з незмінним ведучим Григорієм Решетником!
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