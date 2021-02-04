Остается месяц до старта самого романтичного реалити на СТБ — «Холостяк»-11. Главным героем стал бизнесмен и учредитель логистической компании Михаил Заливако. Кто он, какие женщины ему импонируют и чего ожидает от проекта? Больше узнайте в материале.

О проекте «Холостяк»

Михаил уверен, что именно на проекте он встретит свою любовь и построит крепкие отношения: «Это классный проект, в котором детально можно изучить взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Досели я не показывал на всю страну свои чувства. Но меня не смущает, что я могу быть влюбленным или чувствительным».

О спорте

Сила, выдержка и уверенность в характере мужчины благодаря спорту, которым Миша занимается с детства. Более того, после тяжелой травмы спины Холостяк продолжил тренироваться в зале.

«Мне привили любовь к спорту с детства. У меня была и тяжелая атлетика, и спортивная гимнастика. Я ломал спину. Два месяца лежал не вставая, учился заново ходить», — делится главный герой 11 сезона.

О домашних животных

«У меня были рыбки, хомяки, попугаи, крысы, собаки и коты. Сейчас у меня два кота. Я не представляю свою жизнь без живности дома. Никак», — признался Михаил.

О девушках

«Мне не важно, чтобы девушка была спортсменкой. Но хотелось бы, чтобы она понимала, что такое спорт и хотя бы имела представление, что это круто».

Не секрет, что Михаил имеет особое пристрастие к модной стильной обуви. Но свою спутницу будет точно выбирать не по внешним признакам и стилю.

«Человек — это личность. Выделяются личности не те, которые имеют своеобразную профессию или очень пестро одеты. Дело в том, как девушки себя проявляют, что они говорят и как мыслят».

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Об отношениях

Михаил довольно серьезно относится к отношениям. Последние длились 2,5 года, пара жила вместе. Но настоящей отравой любому взаимопониманию, по его мнению, служат ссоры с нецензурной бранью.

«Матом ругаться в отношениях — это катастрофа».

В любви Холостяк признавался единожды. В слово «люблю» Михаил вкладывает очень многое. А на вопрос, влюблен ли он на данный момент, мужчина признался, что влюбленность есть!

«Что касается любви, то я очень много в это слово вкладываю. Поэтому слово “люблю” говорил единожды. Проговаривал это чувство. Это прям очень серьезно».

Не пропустите 11 сезон проекта «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ! Главный герой впервые попросит изменить правила. Но удастся ли ему это? Узнаете скоро.

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