Холостяк Михаил Заливако: Слово «люблю» я говорил единожды
Остается месяц до старта самого романтичного реалити на СТБ — «Холостяк»-11. Главным героем стал бизнесмен и учредитель логистической компании Михаил Заливако. Кто он, какие женщины ему импонируют и чего ожидает от проекта? Больше узнайте в материале.
О проекте «Холостяк»
Михаил уверен, что именно на проекте он встретит свою любовь и построит крепкие отношения: «Это классный проект, в котором детально можно изучить взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Досели я не показывал на всю страну свои чувства. Но меня не смущает, что я могу быть влюбленным или чувствительным».
О спорте
Сила, выдержка и уверенность в характере мужчины благодаря спорту, которым Миша занимается с детства. Более того, после тяжелой травмы спины Холостяк продолжил тренироваться в зале.
«Мне привили любовь к спорту с детства. У меня была и тяжелая атлетика, и спортивная гимнастика. Я ломал спину. Два месяца лежал не вставая, учился заново ходить», — делится главный герой 11 сезона.
О домашних животных
«У меня были рыбки, хомяки, попугаи, крысы, собаки и коты. Сейчас у меня два кота. Я не представляю свою жизнь без живности дома. Никак», — признался Михаил.
О девушках
«Мне не важно, чтобы девушка была спортсменкой. Но хотелось бы, чтобы она понимала, что такое спорт и хотя бы имела представление, что это круто».
Не секрет, что Михаил имеет особое пристрастие к модной стильной обуви. Но свою спутницу будет точно выбирать не по внешним признакам и стилю.
«Человек — это личность. Выделяются личности не те, которые имеют своеобразную профессию или очень пестро одеты. Дело в том, как девушки себя проявляют, что они говорят и как мыслят».
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Об отношениях
Михаил довольно серьезно относится к отношениям. Последние длились 2,5 года, пара жила вместе. Но настоящей отравой любому взаимопониманию, по его мнению, служат ссоры с нецензурной бранью.
«Матом ругаться в отношениях — это катастрофа».
В любви Холостяк признавался единожды. В слово «люблю» Михаил вкладывает очень многое. А на вопрос, влюблен ли он на данный момент, мужчина признался, что влюбленность есть!
«Что касается любви, то я очень много в это слово вкладываю. Поэтому слово “люблю” говорил единожды. Проговаривал это чувство. Это прям очень серьезно».
Не пропустите 11 сезон проекта «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ! Главный герой впервые попросит изменить правила. Но удастся ли ему это? Узнаете скоро.