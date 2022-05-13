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«Напросились?»: Григорій Решетник на прикладі своєї хрещеної розповів, як спілкуватися з росіянами

13.05.2022

Майже 80 днів триває повномасштабна запекла війна, яку розпочала росія проти України. Війна, яка зірвала маски з кожного. До жахіть і смертей на території нашої країні причетні не тільки прихильники путінського терору й ті, хто ступив на наші землі, а й мовчазні споглядачі подій, які мають родичів в Україні. Винятком не стала хрещена ведучого «Неймовірної правди про українців» на СТБ – Григорія Решетника. Про те, як відбулося спілкування з колись близькою людиною, Григорій розповів у матеріалі.

григорий решетник

Хрещена телеведучого народилася та тривалий час проживала в Миколаївській області, селищі Миколаївка. Разом із мамою Решетника вона навчалася в одному класі, де і зав’язалася дружба. А згодом – переросла у родинні зв’язки. Жінка стала хрещеною мамою Григорія.

«Кожного літа ми приїжджали до Миколаївської області, гралися з її дітьми, спілкувалися з нею. Через деякий час сім’я хрещеної переїхала до росії, а її діти стали військовослужбовцями. Родичі хрещеної – сестри і племінники – живуть в Україні, – розповідає Григорій. – Увесь час до війни мама тримала зв’язок із нею, переписувались у соцмережах. Але коли 24 лютого російські загарбники зайшли на нашу землю, хрещена шокувала повідомленням: «Ну что, напросились? Так вам и нужно. Сейчас будем воспитывать вас».

Така реакція на війну викликала біль і розпач у мами Григорія. Вона не знала, як реагувати та далі спілкуватися з колись близькою людиною.

На що Григорій порадив лиш одне:

«Я попросив маму триматися і поки не відповідати. Щоб через декілька днів, коли наші ЗСУ зламають хребет фашистам, написати хрещеній все, що накипіло. За два дні мама так і вчинила. Вона відповіла, що Україна непереможна і вільна. І що ми обов’язково зробимо так, щоби вся нечисть пішла з наших земель і не заважала нам розбудовувати країну». 

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Спілкування українців із росіянами стало темою одного з випусків рубрики щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре»«Допомога психолога». Експерт Дмитро Карпачов радить уникати агресії та не витрачати емоційний ресурс на з’ясування стосунків у мережі – окрім прояву агресії у відповідь, ви навряд чогось досягнете.  

Психолог вважає доречним:

  • уникати агресії – вона лише породжує негатив у відповідь;
  • поводитись гідно – якщо ви за кордоном, пам’ятайте, що ви теж формуєте імідж України;
  • не переконувати тих, хто не проявляє інтересу і ні про що не запитує;
  • поставити на паузу спілкування з родичами в росії, які не поділяють ваших поглядів на війну;

«Зараз сваритися, з’ясовувати стосунки це, мабуть, найостанніше, чим потрібно займатися. Потім, коли ми переможемо, буде час з’ясовувати, хто і що там думав», – вважає експерт.

  •  не піддаватися на провокації в соціальних мережах;

«Засобами пропаганди громадян росії зомбували не один рік. Для них ми вороги. Для них ми ті, хто хоче на них напасти. Вони зараз воюють з нами, щоб начебто їхні діти не потерпали від нас. Це все відбувалося роками поспіль методично. Ви вкладаєте свою увагу й енергію в те, що ні до вас, ні до України, ні до перемоги не має стосунку. Якщо ви втратили над собою контроль ворог переміг. Адже, на мою думку, це одна із цілей інформаційної війни зробити так, щоб ми витрачали свій час та свої сили на сперечання. Треба ігнорувати провокації», – наголосив Дмитро Карпачов.

  • замість сварок із ворогами – підтримуйте ЗСУ!

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