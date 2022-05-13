Почти 80 дней длится полномасштабная ожесточенная война, которую начала россия против Украины. Война, сорвавшая маски с каждого. К ужасам и смертям на территории нашей страны причастны не только сторонники путинского террора и ступившие на наши земли, но и молчаливые созерцатели событий, имеющих родственников в Украине. Исключением не стала крестная ведущего «Неймовірної правди про українців» на СТБ – Григория Решетника. О том, как произошло общение с некогда близким человеком, Григорий рассказал в материале.

Крестная телеведущего родилась и долгое время проживала в Николаевской области, поселке Николаевка. Вместе с мамой Решетника она училась в одном классе, где и завязалась дружба. А потом – переросла в родственные связи. Женщина стала крестной матерью Григория.

«Каждым летом мы приезжали в Николаевскую область, играли с ее детьми, общались с ней. Через некоторое время семья крестной переехала в россию, а ее дети стали военнослужащими. Родственники крестной – сестры и племянники – живут в Украине, – рассказывает Григорий. – Все время до войны мама держала связь с ней, переписывалась в соцсетях. Но когда 24 февраля русские захватчики зашли на нашу землю, крестная шокировала сообщением: «Ну что, напросились? Так вам и нужно. Сейчас будем воспитывать вас».

Такая реакция на войну вызвала боль и отчаяние у матери Григория. Она не знала, как реагировать и дальше общаться с некогда близким человеком.

На что Григорий посоветовал одно:

«Я попросил маму держаться и пока не отвечать. Чтобы через несколько дней, когда наши ВСУ сломают хребет фашистам, написать крестной все, что накипело. Через два дня мама так и поступила. Она ответила, что Украина непобедима и свободна. И что мы обязательно сделаем так, чтобы вся нечисть ушла из наших земель и не мешала нам строить страну».

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Общение украинцев с россиянами стало темой одного из выпусков рубрики ежедневного дайджеста СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога». Эксперт Дмитрий Карпачев советует избегать агрессии и не тратить эмоциональный ресурс на выяснение отношений в сети – кроме проявления ответной агрессии, вы вряд ли чего-то достигнете.

Психолог считает уместным:

избегать агрессии – она только порождает ответный негатив;

– она только порождает ответный негатив; вести себя достойно – если вы за границей, помните, что вы тоже формируете имидж Украины;

если вы за границей, помните, что вы тоже формируете имидж Украины; не убеждать тех, кто не проявляет интереса и ни о чем не спрашивает;

и ни о чем не спрашивает; поставить на паузу общение с родственниками в россии, которые не разделяют ваших взглядов на войну;

«Сейчас ссориться, выяснять отношения – это, пожалуй, самое последнее, чем нужно заниматься. Потом, когда мы победим – будет время выяснять, кто и что там думал», – считает эксперт.

не поддаваться на провокации в социальных сетях;

«Средствами пропаганды граждан россии зомбировали не один год. Для них мы – враги. Для них мы те, кто хочет напасть на них. Они сейчас воюют с нами, чтобы якобы их дети не страдали от нас. Это все происходило годами подряд – методично. Вы вкладываете свое внимание и энергию в то, что ни к вам, ни к Украине, ни к победе не имеет отношения. Если вы потеряли над собой контроль, враг победил. Ведь, по-моему, это одна из целей информационной войны – сделать так, чтобы мы тратили свое время и свои силы на спор. Надо игнорировать провокации», – подчеркнул Дмитрий Карпачев.

вместо ссор с врагами – поддерживайте ВСУ!

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