Ксения Мишина рассказала, как выезжала из Украины с сыном: "По дороге я плакала"

Известная актриса и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина призналась, что война дала ей понять, насколько она любит свою страну. Особо остро свой патриотизм актриса осознала, когда покидала Украину.

«Впервые такую ​​сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или скорее раскрыла во мне война. Особенно ясно я осознала это в момент пересечения границы», – поделилась звезда в Instagram.

Ксения вместе с сыном Платоном находится в Бельгии, куда уехала по контракту, заключенному еще за полгода до начала войны. И несмотря на то, что поездка была запланированной, испытанный на границе спектр чувств был невероятным.

«Раньше я видела такое только в фильмах и считала это романтизацией, но жизнь мне это показала, – призналась Мишина. – Любовь и привязанность к своей земле – эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль».

«По дороге я плакала. Я практически выла. Платон все спрашивал «почему?», а я просто плакала от распирающего чувства боли и любви одновременно, — добавила она. — Я не знаю, что это, но больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца».

Актриса призналась, что они с сыном мечтают как можно скорее вернуться домой и вдохнуть знакомый запах уюта и безопасности.

«Мы постоянно говорим о том, как будем долго-долго сидеть дома, валяться на своих кроватях, смотреть телевизор, поливать цветы и медитировать со своим Буддой!, – рассказала она. — Я мечтаю о том, как буду снова зажигать свечи и с огромной любовью буду убирать каждый уголок своего жилья и это больше никогда не будет казаться мне рутиной».

Мишина уверена, что жизнь каждого украинца уже не будет прежней, теперь мы знаем – ценность каждого момента имеет гораздо более высокую ставку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

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