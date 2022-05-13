Ксения Мишина рассказала, как выезжала из Украины с сыном: "По дороге я плакала"

Ксения Мишина рассказала, как война раскрыла в ней настоящий патриотизм
Известная актриса и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина призналась, что война дала ей понять, насколько она любит свою страну. Особо остро свой патриотизм актриса осознала, когда покидала Украину.
«Впервые такую сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или скорее раскрыла во мне война. Особенно ясно я осознала это в момент пересечения границы», – поделилась звезда в Instagram.
Ксения вместе с сыном Платоном находится в Бельгии, куда уехала по контракту, заключенному еще за полгода до начала войны. И несмотря на то, что поездка была запланированной, испытанный на границе спектр чувств был невероятным.
«Раньше я видела такое только в фильмах и считала это романтизацией, но жизнь мне это показала, – призналась Мишина. – Любовь и привязанность к своей земле – эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль».
«По дороге я плакала. Я практически выла. Платон все спрашивал «почему?», а я просто плакала от распирающего чувства боли и любви одновременно, — добавила она. — Я не знаю, что это, но больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца».
Актриса призналась, что они с сыном мечтают как можно скорее вернуться домой и вдохнуть знакомый запах уюта и безопасности.
«Мы постоянно говорим о том, как будем долго-долго сидеть дома, валяться на своих кроватях, смотреть телевизор, поливать цветы и медитировать со своим Буддой!, – рассказала она. — Я мечтаю о том, как буду снова зажигать свечи и с огромной любовью буду убирать каждый уголок своего жилья и это больше никогда не будет казаться мне рутиной».
Мишина уверена, что жизнь каждого украинца уже не будет прежней, теперь мы знаем – ценность каждого момента имеет гораздо более высокую ставку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше по теме: Гороскоп на 13 мая от экстрасенсов СТБ