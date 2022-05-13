Ксенія Мішина розповіла, як виїжджала з України із сином: "По дорозі я плакала"

Відома актриса і суддя шоу «Україна має талант» Ксенія Мішина зізналася, що війна дала їй зрозуміти, наскільки сильно вона любить свою країну. Особливо гостро свій патріотизм акторка усвідомила, коли покидала Україну.

«Вперше таку сильну, патріотичну та безкомпромісну любов до своєї країни мені подарувала або, швидше, розкрила у мені війна. Особливо ясно я усвідомила це в момент перетину кордону», – поділилася зірка в Instagram.

Ксенія разом із сином Платоном знаходиться у Бельгії, куди поїхала за контрактом, який уклала ще за півроку до початку війни. І незважаючи на те, що поїздка була запланованою, спектр почуттів, який вона зазнала на кордоні, був неймовірним.

«Раніше я бачила таке тільки у фільмах і вважала це романтизацією, але життя мені це показало, – зізналася Мішина. – Любов та прихильність до своєї землі – ці почуття не сплутаєш ні з чим. Особливий коктейль».

«По дорозі я плакала. Я практично вила. Платон все питав “чому?”, а я просто плакала від розпираючого почуття болю і любові одночасно, – додала вона. – Я не знаю, що це, але найбільше сподіваюся, що цей істинний патріотизм народився у душі кожного українця».

Акторка зізналася, що вони з сином мріють якнайшвидше повернутися додому та вдихнути знайомий запах затишку та безпеки.

«Ми постійно говоримо про те, як будемо довго-довго сидіти вдома, валятися на своїх ліжках, дивитися телек, поливати квіти і медитувати зі своїм Буддою!, – розповіла вона. – Я мрію про те, як знову запалюватиму свічки і з величезною любов’ю прибиратиму кожен куточок свого житла і це більше ніколи не здаватиметься мені рутиною».

Мішина впевнена, що життя кожного українця вже не буде колишнім, тепер ми знаємо – цінність кожного моменту має набагато вищу ставку.

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