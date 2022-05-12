Гороскоп на 13 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.

Овен

Сьогодні вас чекає багато різних подій, які задають активності.

Телець

А на вас 13 травня посиплються грошики звідти звідки ви не чекали.

Близнюки

Близнюків може наздогнати меланхолія і навіть дратівливість. Постарайтеся не виливати весь свій негатив на оточуючих.

Рак

Все, що від вас сьогодні буде потрібно, то це просто плисти за течією.

Лев

Зірки будуть на вашому боці і відкриють вам нові горизонти.

Діва

Сьогодні Діва буде схильна демонструвати чудеса самоорганізації і дисципліни.

Терези

13 травня вам надасться можливість змінити думку про якусь людину.

Скорпіон

У вас сьогодні все може піти не за планом. Така обстановка вимагатиме швидкого прийняття рішень.

Стрілець

Постарайтеся прислухатися до своєї інтуїції. Сьогодні вона вас не підведе.

Козеріг

Не сприймайте жарти оточуючих близько до серця. Інакше ви ризикуєте зіпсувати з ними відносини.

Водолій

Ви зможете сьогодні здобути перемогу над кимось або над чимось.

Риби

Присвятіть день рідним і близьким. Особливої активності від вас 13 травня не буде потрібно.

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