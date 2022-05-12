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Гороскоп на 13 мая от экстрасенсов СТБ

12.05.2022

Гороскоп на 13 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

гороскоп на май 2022

Овен

Сегодня вас ждет много разных событий, задающих активности.

Телец

А на вас 13 мая посыпятся денежки оттуда, откуда вы не ждали.

Близнецы

Близнецов может догнать меланхолию и даже раздражительность. Постарайтесь не изливать весь свой негатив на окружающих.

Рак

Все, что от вас сегодня потребуется, это просто плыть по течению.

Лев

Звезды будут на вашей стороне и откроют новые горизонты.

Дева

Сегодня Дева будет склонна демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины.

Весы

13 мая вам представится возможность изменить мнение о каком-то человеке.

Скорпион

У вас сегодня все может идти не по плану. Такая обстановка потребует быстрого принятия решений.

Стрелец

Постарайтесь слушать свою интуицию. Сегодня она вас не подведет.

Козерог

Не воспринимайте шутки окружающих близко к сердцу. Иначе вы рискуете испортить отношения с ними.

Водолей

Вы сможете сегодня одержать победу над кем-нибудь или над чем-то.

Рыбы

Посвятите день родным и близким. Особой активности от вас 13 мая не потребуется.

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