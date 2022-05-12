Гороскоп на 13 мая от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 13 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.
Овен
Сегодня вас ждет много разных событий, задающих активности.
Телец
А на вас 13 мая посыпятся денежки оттуда, откуда вы не ждали.
Близнецы
Близнецов может догнать меланхолию и даже раздражительность. Постарайтесь не изливать весь свой негатив на окружающих.
Рак
Все, что от вас сегодня потребуется, это просто плыть по течению.
Лев
Звезды будут на вашей стороне и откроют новые горизонты.
Дева
Сегодня Дева будет склонна демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины.
Весы
13 мая вам представится возможность изменить мнение о каком-то человеке.
Скорпион
У вас сегодня все может идти не по плану. Такая обстановка потребует быстрого принятия решений.
Стрелец
Постарайтесь слушать свою интуицию. Сегодня она вас не подведет.
Козерог
Не воспринимайте шутки окружающих близко к сердцу. Иначе вы рискуете испортить отношения с ними.
Водолей
Вы сможете сегодня одержать победу над кем-нибудь или над чем-то.
Рыбы
Посвятите день родным и близким. Особой активности от вас 13 мая не потребуется.