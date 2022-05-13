Татьяна Высоцкая о первой встрече с мужем с начала войны

Ведущая программы Вікна-новини на телеканале СТБ Татьяна Высоцкая поделилась фотографией с мужем, которого не видела с 24 февраля.

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С началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину ведущая СТБ Татьяна Высоцкая, как и миллионы украинских женщин, живет в постоянном волнении за мужа. Алексей, выпускающий редактор Вікон, а ныне боевой медик (по первому образованию) сразу попал в горячую точку под Гостомелем. Татьяна осталась дома с двумя детьми, пряталась с ними в бомбоубежищах, а со временем должна была вывезти детей в более безопасное место. С 24 февраля супруги Высоцких виделись только по видео в телефоне.

На днях семье наконец-то удалось провести целые сутки вместе. Татьяна вернулась с детьми в Киев, и Алексей взял короткое увольнение, чтобы увидеться с родными. Еще и успел за это время собрать Татьяне военную аптечку – на всякий случай.

«Счастливейшее увольнение. Долгожданная встреча с самыми дорогими», — написал мужчина на своей ФБ-странице.

Татьяна Высоцкая поделилась, каким она увидела Киев по возвращении:

«Такой пронзительно светлый, просторный, цветущий, орошенный. Малолюдные улицы, полупустые дороги, сосредоточенные горожане. Таков любимый майский Киев.

Возле нашего дома – противотанковые ежи и горы земли. Работают аптека, почта и небольшие маркеты. И даже цветочный магазинчик! Купила чернобрывцы, посажу в вазон. Ибо никому не отдадим ни нашу весну, ни нашу землю!

Мы с детьми наконец-то вернулись домой. Сутки побыли, но не набылись с мужем и папой в увольнении, он уже вернулся на позицию. А мы возвращаемся к жизни, застывшей на домашнем настенном календаре, который так и показывает 24 февраля.

В феврале-марте спрашивали, уезжать ли из Киева. Я отвечала, что это должно быть только ваше решение. Как и о возвращении. По крайней мере, мэр Кличко по безопасности позволил возвращаться после 9 мая. Канадское и американское посольства уже здесь. И мы уже здесь) и здесь – прекрасно, есть ощущение маленькой победы!»

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