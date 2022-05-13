Тетяна Висоцька про першу зустріч із чоловіком з початку війни

Ведуча програми Вікна-новини на телеканалі СТБ Тетяна Висоцька поділилася світлиною з чоловіком, якого не бачила з 24 лютого.

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З початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну ведуча СТБ Тетяна Висоцька, як і мільйони українських жінок, живе в постійному хвилюванні за чоловіка. Олексій, випусковий редактор Вікон, а нині бойовий медик (за першою освітою), одразу потрапив у гарячу точку під Гостомелем. Тетяна залишилася вдома з двома дітьми, ховалася з ними у бомбосховищах, а з часом мусила вивезти дітей в більш безпечне місце. З 24 лютого подружжя Висоцьких бачилося лише по відео в телефоні.

Днями родині нарешті вдалося провести цілу добу разом. Тетяна повернулася з дітьми у Київ, і Олексій взяв коротке звільнення, щоб побачитися з найріднішими. Ще й встиг за цей час зібрати Тетяні воєнну аптечку – про всяк випадок.

«Найщасливіше звільнення. Довгоочікувана зустріч із найдорожчими», – написав чоловік у своїй фб-сторінці.

Тетяна Висоцька поділилася, яким вона побачила Київ після повернення:

«Такий пронизливо світлий, просторий, квітучий, нашорошений. Малолюдні вулиці, напівпорожні дороги, зосереджені містяни. Такий улюблений травневий Київ. Біля нашого будинку – протитанкові їжаки та гори землі. Працюють аптека, пошта і невеличкі маркети. І навіть квітковий магазинчик! Купила чорнобривці, посаджу в вазон. Бо нікому не віддамо ні нашу весну, ні нашу землю! Ми з дітьми нарешті повернулися додому. Добу побули, але не набулися з чоловіком і татом у звільненні, він уже повернувся на позицію. А ми повертаємося до життя, яке застигло на домашньому настінному календарі, який так і показує 24 лютого. У лютому-березні в мене питали, чи їхати з Києва. Я відповідала, що це має бути тільки ваше рішення. Як і про повернення. Принаймні, мер Кличко з огляду безпеки дозволив вертатися після 9 травня. Канадське та американське посольства вже тут. І ми вже тут) і тут – прекрасно, є відчуття маленької перемоги!»

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