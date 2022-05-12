Тетяна Висоцька: Блог

Війна це не спринтерський забіг, а марафонська витримка. Тепер, озираючись на ці два пекельні місяці, точно можна сказати одне. Неважливо, «вірили» ми в січні-лютому у широкомасштабне вторгнення чи ні. Чи зібрали ми тоді тривожну валізку, чи підготували переноску для кота — це не рятує від приголомшливого потрясіння. Бо воно все одно настає і перевертає кожне життя. Виявилося, важлива не лише валізка з ліками і документами. Не лише план, де зустрічатись із родичами «в разі чого».

Виявилося, що оті бабусині продуктові запаси на чорний день — це не смішно, це дійсно необхідно. Бо чорний день таки іноді настає. Але якщо проблему з продовольством-ліками-пальним як не сьогодні, то днями можна вирішити, найгірше, якщо не злочинно із закриттям базової потреби людини — безпеки. А надто безпеки дітей.

Звісно, зараз всі розбори польотів відкладають на після війни. Але все ж хочеться знати, чому за ці 8 років по всій країні так і не спромоглися зробити елементарні і цілком реалістичні речі — розчистити, облаштувати підвали, звести нові укриття. Багато укриттів, де люди б могли тривалий час не просто знаходитись у безпеці, а якось жити.

В усякому разі, країна дружно стрибнула у воєнну прірву і поринула в ПТСР. Умовно і збірно це і про синдром вцілілого, і покинутого, і жертви. Адже насправді не важливо, де наздогнало — в окупації, під обстрілами чи в тилу. Звісно, що ступені уражень психіки різні, як і досвід. Але всі ми уже стали і далі стаємо країною травмованих.

У мене в стрічці в соцмережах чимало психологів, і дуже тішить, що вони зараз терміново взялися за самоосвіту саме з огляду на воєнні наслідки. Хоча поки важко уявити, скільки людей звернуться по допомогу і скільки фахівців для цього потрібно, адже синдром біженця теж ніхто не скасовував.

Та найбільше болить і тривожить (ну, а як інакше, куди зараз без болю і тривоги), що дорослі навіть у тилу не можуть повністю створити психологічну безпеку дітей. А діти тонко вловлюють всі стишені розмови і уривки новин — і мотають на вус. Хай як дивно це прозвучить від ведучої, не варто дітям зараз дивитися новини. А надто — лишатися сам на сам, адже ви не знаєте, якою наступною може бути воєнна новина у верстці випуску. Якщо ж дивитеся разом, то будьте поруч, щоб пояснювати та роз’яснювати побачене, звичайно без зайвих деталей і тим більше лякачок. З мого особистого досвіду, будь-яку загрозливу новину зараз варто озвучувати при дітях одразу зі шляхом вирішення або можливої відповіді на проблему. Не замовчування, а саме обмеження інформнавали — це ефективний рецепт зниження тривожності. І фізично витісняємо — навчанням, іграми, спільним переглядом легкого телеконтенту і обіймами. Для врівноваження емоційного стану батьків це також корисно, до речі.

Ці два місяці обстрілів по всій країні показали, що безпечних міст та місць немає, є лише правило двох стін. Що війна це не спринтерський забіг, а марафонська витримка.

А рівень травмованості і вигоряння напряму залежить не лише від отриманої інформаційної дози, а й очікування.

Ми всі чекаємо на перемогу. Але не треба уявляти, що це станеться завтра чи через два тижні-місяць. Тож, поки Захід тисне санкціями на економіку збожеволілих росіян, озброює наше героїчне ЗСУ, робімо кожен своє: волонтеримо, сушимо сухарі, запасаємося водою і ліками, оберігаємо дітей від зайвих тривог і дихаємо ритмічно, як під час довгого виснажливого бігу. Адже врешті до фінішу добігають ті, хто зміг розрахувати свої сили.

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