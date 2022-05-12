Татьяна Высоцкая: Блог

Война — это не спринтерский забег, а марафонская выдержка. Теперь, оглядываясь на эти два адских месяца, точно можно сказать одно. Не важно, «верили» мы в январе-феврале в широкомасштабное вторжение или нет. Собрали ли мы тогда тревожный чемоданчик, или подготовили переноску для кота — это не спасает от ошеломительного потрясения. Ибо оно все равно наступает и меняет каждую жизнь.

Оказалось, важен не только чемоданчик с лекарствами и документами. Не только план, где встречаться с родственниками «в случае чего». Оказалось, бабушкины продуктовые запасы на черный день — это не смешно, это действительно необходимо. Потому что черный день все-таки иногда наступает.

Но если проблему с продовольствием-горючим если не сегодня, то на днях, можно решить, хуже всего, если не преступно, с закрытием базовой потребности человека — безопасности. Особенно безопасности детей.

Конечно, сейчас все разборы полетов откладывают после войны. Но все же хочется знать, почему за эти 8 лет по всей стране так и не смогли сделать элементарные и вполне реалистичные вещи — расчистить, обустроить подвалы, построить новые укрытия. Много укрытий, где люди могли бы длительное время не просто находиться в безопасности, а как-то просто жить.

Во всяком случае, страна дружно вошла в военную бездну и ушла в ПТСР. Условно и собирательно это и о синдроме уцелевшего, и заброшенного, и жертвы. Ведь действительно не важно, где настигло — в оккупации, под обстрелами или в тылу. Конечно, степени поражений психики разные, как и опыт. Но все мы уже стали и дальше становимся страной травмированных.

У меня в ленте в соцсетях немало психологов, и очень радует, что они сейчас срочно взялись за самообразование именно из-за военных последствий. Хотя пока сложно представить, сколько людей обратятся за помощью и сколько специалистов для этого понадобится, ведь синдром беженца тоже никто не отменял.

Но больше всего беспокоит и тревожит (ну, а как иначе, куда сейчас без боли и тревоги), что взрослые даже в тылу не могут полностью обеспечить психологическую безопасность детей. А дети тонко улавливают все приглушенные разговоры и отрывки новостей и мотают на ус. Как ни странно это прозвучит от ведущей, не стоит детям сейчас смотреть новости. Особенно — оставаться один на один, ведь вы не знаете, какой следующей может быть военная новость в выпуска. Если же смотрите вместе, то будьте рядом, чтобы объяснять и разъяснять увиденное, конечно, без лишних деталей и тем более страшилок. По моему личному опыту, любую угрожающую новость сейчас стоит озвучивать при детях сразу путем решения или возможного ответа на проблему. Не умолчание, а именно ограничение информпотока — это эффективный рецепт снижения тревожности. И физически вытесняем — обучением, играми, общим просмотром легкого телеконтента и объятиями. Для уравновешивания эмоционального состояния родителей это тоже полезно, кстати.

Эти два месяца обстрелов по всей стране показали, что безопасных городов и мест нет, есть только правило двух стен. Что война — это не спринтерский забег, а марафонская выдержка.

Уровень же травмированности и выгорания напрямую зависит не только от полученной информационной дозы, но и ожидания.

Мы все ждем победы. Но не следует уповать на то, что это произойдет завтра или спустя две недели-месяц. Поэтому, пока Запад давит санкциями на экономику сошедших с ума московитов-фашистов, вооружаем наше героическое ВСУ, делаем каждый свое: волонтерим, сушим сухари, запасаемся водой и лекарствами, оберегаем детей от лишних тревог и дышим ритмично, как во время длительной пробежки. Ведь, наконец, к финишу доходят те, кто смог рассчитать свои силы.

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