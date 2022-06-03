Цієї суботи, 4 червня, о 9:30, в телеефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде другий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу свою душу оголить екс-Холостяк, бізнесмен та кінопродюсер Іраклі Макацарія. Відверта розмова про війну в Україні та Грузії, образливі звинувачення, велику різницю у віці з коханою та про друзів у ЗСУ!

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«Питання «як ти?» останнім часом кожен українець ставить найчастіше. Ми пишемо його в смс, кажемо у телефонних дзвінках. Бо сьогодні немає своїх і чужих – усі ми рідні, українці. І кожен важливий, про кожного болить, – відзначає Григорій Решетник. – Героєм другого випуску стане головний герой 6 сезону проєкту «Холостяк», красень-грузин, справжній друг України, телеведучий і кінопродюсер Іраклі Макацарія».

У відвертому інтерв’ю Іраклі розкаже, як 24-го лютого у нього зник голос. До чого змушує війна в Україні, чи дійсно екс-Холостяк зібрався в політику і на чиєму боці воює його близька людина? А також ексклюзивно – про кохання та біль.

Дивіться емоційне інтерв’ю Іраклі Макацарія у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником» 4 червня на ютуб-каналі СТБ.

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