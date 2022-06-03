В эту субботу, 4 июня, в 9:30, в телеэфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет второй выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз свою душу обнажит экс-холостяк, бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария. Откровенный разговор о войне в Украине и Грузии, обидных обвинениях, большой разнице в возрасте с любимой и о друзьях в ВСУ!

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«Вопрос «как ты?» в последнее время каждый украинец задает чаще всего. Мы пишем его в смс, говорим в телефонных звонках. Потому что сегодня нет своих и чужих – все мы родные, украинцы. И каждый важен, о каждом болит, – отмечает Григорий Решетник. – Героем второго выпуска станет главный герой 6 сезона проекта «Холостяк», красавчик-грузин, настоящий друг Украины, телеведущий и кинопродюсер Иракли Макацария».

В откровенном интервью Иракли расскажет, как 24 февраля у него пропал голос. К чему вынуждает война в Украине, действительно ли экс-холостяк собрался в политику и на чьей стороне воюет его близкий человек? А также эксклюзивно – о любви и боли.

Смотрите эмоциональное интервью Иракли Макацария в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником 4 июня в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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