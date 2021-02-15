Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. В центре кампании #Сильный — откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени. Один из самых распространённых ярлыков, навешиваемых на сильный пол, — уровень дохода. Принято считать, что мужчина «должен зарабатывать больше». Скорее даже просто «должен». Так ли это? Заранее говорим — нет. А вот почему, читайте в материале.

Женщина зарабатывает больше? Пришло время всецело привести в порядок неклассическое распределение финансов в семье.

Предположим, мужчина зарабатывает меньше или находится с ребёнком в декрете. Обусловлено это может быть тем, что финансово выгодно именно ему остаться с чадом. В большинстве случаев все благополучие семьи может развеять пренебрежительный комментарий со стороны окружающих, мол, как так? Навеянный стереотип о женщине-хранительнице домашнего очага и мужчине-добытчике крепко устоялся в обществе. И абсолютно не важно, что распределенные роли откровенно могут навредить благу конкретной семьи.

Что делать, если жена зарабатывает больше, но в декрете сидеть с ребенком мужчине негоже? Мало кого интересует финансовый вопрос больше, нежели мнение соседа, друга или вообще прохожего незнакомца, увидевшего мужчину с коляской. В любом случае, если этот вопрос возникает все чаще в обществе, то это говорит о том, что появились некоторые сомнения.

Позиция, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина, основана скорее на канонах прежней эпохи, которые давно не функционируют в современном обществе. Такие ярлыки говорят о ложном представлении о мужественности, которую в данном случае ставят в прямую зависимость от денег.

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Согласно исследованиям Института демографии и социальных исследований совместно с Минсоцполитики и украинским представительством Фонда народонаселения ООН, мужчины таки закрепляют за собой роль кормильца. В ходе опроса 1500 мужчин 37% из них поддержали мнение, что муж, зарабатывающий меньше жены, «ничего не стоит».

Более того, согласно исследованиям Университета Бата, стереотип о мужчине-кормильце, который зарабатывает больше, чем жена, может быть опасным для здоровья мужчин. Предположим, что женщина зарабатывает больше, чем ее муж. Потеряет ли он свои качества мужчины или станет ли менее мужественным? Нет. Мужественность не определяется доходом и не зависит от статуса. Особенно в нестабильной экономической ситуации, и когда гендерное равенство стремится к установлению равных доходов и заработных плат как для мужчин, так и для женщин.

Способен ли заработок повлиять на взаимоотношения пары исключительно из-за навешанных ярлыков общества? Специально для Forbes Woman консалтинговая компания Kontakt InterSearch Russia провела исследование среди топ-менеджеров, генеральных директоров и собственников бизнеса. В опросе принял участие 801 человек, среди них 47% мужчин и 53% женщин. 18% респондентов признались, что знают конкретные случаи или сами прошли через опыт, когда рост дохода женщины в паре привел к разрыву отношений. Согласно опросу, около 54% женщин-руководителей зарабатывают больше своих партнеров. 17% женщин получают меньший, чем у мужа, доход, еще 24% зарабатывают с партнером примерно одинаковые суммы.

При этом мужчины-топ-менеджеры в 85% случаев зарабатывают больше жен.

62% мужчин считают, что муж должен обеспечивать основной доход, женщины придерживаются такого же мнения в 39% случаев.

Однако не существует принципиальных различий между женским и мужским умом. Это давно доказанный научный факт, поэтому апеллировать тем, что женщина обязана рожать детей и заниматься бытом, — такой же стереотип, как и вопрос заработной платы мужчин.

Нетрадиционный ракурс разговора об этой проблеме позволит вовлечь в диалог и тех, кто обычно отмалчивается или вовсе отрицает влияние стереотипов. Кампания #Сильный — это 14 интервью, в которых герои расскажут о своем отношении к шаблонному представлению общества об «идеальном мужчине». Вы увидите откровенный и глубокий разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти разным мужчинам в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли сильный мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться к психологу, поставить карьеру второй половинки выше своей или выбрать профессию, которую общество считает «немужской».

Интервью будут выходить ежедневно с 18 февраля по 3 марта (инстаграм, фейсбук, ютуб и сайт СТБ).

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