Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипах. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватывают «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого ― откровенный разговор об «идеальном мужчине» нового времени. Кампания стартует 17 февраля на всех диджитальных площадках телеканала СТБ.

Осенью 2020 года #СильнаЯ стала первым диджитал-коммуникационным проектом СТБ и группы StarLightMedia, публично выступившим против гендерных стереотипов в нашем обществе. 14 историй успешных украинок о личном опыте преодоления стереотипов собрали более 5,1 миллиона просмотров видео, высокую поддержку в СМИ и тысячи благодарных комментариев в социальных сетях. #Сильный берется доказать: в преодолении гендерных стереотипов заинтересованы все.

Взаимосвязанность между «нормами» и «ярлыками», которые получают оба пола, и их следствием очевидна. Наглядный пример ― разрыв участия мужчин и женщин в домашней работе и уходе за детьми. С одной стороны, на развитие этой проблемы влияет стереотип «женщина обязана быть хорошей хозяйкой и делать всю работу по дому» ― его придерживается 43% украинцев (Национальный опрос о равенстве между мужчинами и женщинами, JFK, 2018). С другой, не меньшее влияние имеет стереотип «главная задача мужчины ― обеспечивать семью» ― его придерживается 60% украинцев.

Вымышленные стереотипы приводят к вполне реальным последствиям. Классические для нашего общества убеждения, что «мужчины не плачут», должны терпеть и быть сильными в любой ситуации, в итоге становятся причиной несвоевременного обращения к врачам, распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и, следственно, более короткой жизни. Они же влияют на количество депрессий, непопулярность обращения за психологической помощью и высокий процент мужских суицидов.

Романтические реалити «Холостячка» и «Холостяк», в первую очередь, о построении современных отношений, где право выбора в равной степени принадлежит обоим партнерам. #СильнаЯ начала диалог о стереотипах, которые мешают женщине реализовать мечту, принимать решения без общественного давления и обрести счастье. #Сильный позаботится о том, чтобы то же самое случилось и для мужчин. Итоговая цель двух кампаний ― борьба за право быть настоящим, открыто говорить о своих переживаниях, осуществлять выбор, исходя из собственных стремлений, и поддерживать в этом своего партнера, популяризировать равное право на карьеру обоих партнеров и равное участие в работе по дому и воспитании детей.

#Сильный ― это 14 интервью, в которых герои расскажут о своем отношении к шаблонному представлению общества об «идеальном мужчине». Лицами кампании стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; бизнесмен, блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен, блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; избранник первой украинской Холостячки, автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка», бизнесмен Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны, владелец бренда «Ювелирный татуаж» Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

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Это будет откровенный и глубокий разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли сильный мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться к психологу, поставить карьеру второй половинки выше своей или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ― чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Интервью будут выходить ежедневно с 18 февраля по 3 марта (инстаграм, фейсбук, ютуб и сайт СТБ).

Мы уверены, что нетрадиционный ракурс разговора об этой проблеме, кроме прочего, позволит вовлечь в диалог и тех, кто обычно отмалчивается или вовсе отрицает влияние стереотипов. И призываем всех украинцев присоединиться к борьбе с гендерно обусловленными стереотипами, делиться своими историями под хештегами #Сильный и #СильнаЯ.

*Кампании #Сильный и #СильнаЯ реализуются в партнерстве с отделом устойчивого развития группы StarLightMedia.

StarLightMedia ― медиагруппа №1 в Украине, адвокат темы гендерного равенства и борьбы с дискриминацией. Группа реализует ряд проектов, связанных с заданиями 5 целей устойчивого развития: борьба с дискриминацией и насилием; поощрение равного участия в домашних делах и родительстве; расширение экономических возможностей женщин. На первый взгляд, эти темы относятся к разным аспектам борьбы за права человека, но они имеют общую предпосылку. Фактор, который влияет на каждую из указанных проблем и поддерживает ее развитие, ― стереотипы.

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