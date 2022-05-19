День вышитой сорочки 2022: звезды СТБ поздравили украинцев и показали свои вышиванки

Всемирный День вышиванки отмечается каждый год в третий четверг мая – празднование в этом году приходится на 19 мая. Главное на этом празднике – вышитая рубашка – уникальное произведение украинского народа, ставшее настоящим символом самоидентификации украинцев. Звезды телеканала СТБ поздравили украинцев с Днем вышиванки. Подробности – далее в материале.

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«Вышиванка – это наш генетический код, оберег, наша гордость. Символ нашей бессмертной культуры и подлинности. Горжусь тем, что я украинец, потомок непокоренного народа. Горжусь, что имею честь гордо носить вышиванку. Слава Украине!»

«От чистого сердца поздравляю украинцев с Днем вышиванки. Это день единения, мира и согласия. Какая мы талантливая нация! Какая у нас культура! Какое пение и музыка! Мы единственные, независимые, лучшие и свободные. И так будет всегда».

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«Все, что объединяет украинцев, сейчас очень важно, потому что помогает нам побеждать. Вышиванка является символом единства и красоты нации. С Днем вышиванки и вместе к победе!»

«Первую вышиванку мне передала мама от бабушки. Она сама ее вышивала, и это самый трогательный подарок. А я ее передала своей младшей сестре. Это замечательная традиция, которую должны продлить наши дети».

«Сейчас, когда Украина сильна духом, как никогда раньше, я хочу пожелать каждому из нас сохранить это ощущение. Передать его потомкам и быть с Украиной в сердце».

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