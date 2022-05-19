День вышитой сорочки 2022: Ведущие МастерШеф Битва сезонов поздравили украинцев и показали свои вышиванки

Ежегодно в третий четверг мая отмечается День вышиванки – праздник традиционной украинской одежды. Вышиванка – это предмет гордости украинцев. Это традиция, которая передавалась из поколения в поколение, несмотря на многочисленные притеснения украинской культуры. Судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов» поздравили украинцев с Днем вышиванки.

«Украина попала в мое сердце в 2006 году, а с 2009-го стала моим домом. Здесь я на своем месте. Здесь моя душа в покое и любви, даже сегодня, в эти бурные времена. Здесь я вижу свое счастливое будущее.

Украинский характер – он во всем: в еде, музыке, праздниках, одежде. Даже гимн Украины пропитан стремлением к свободе и независимости. Невероятно красивы традиции с глубоким историческим смыслом. Сохраняйте их, пожалуйста, передайте детям, чтобы они сохраняли код сильной и могущественной непобедимой нации.

Очень уважаю украинские традиции и культуру. Надевать вышиванку – всегда праздник для меня и большая ответственность. Убежден, что совсем скоро надену ее по особому случаю – в день нашей победы над рашистами! Слава Украине!»

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«Сейчас вышиванка, как никогда, символизирует наше единство, силу и свободу. С гордостью надеваю ее в разных уголках мира. С праздником, мои хорошие! Слава Украине и нашим Героям!»

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«Вышиванка – сейчас для меня это символ единства и силы нас, украинцев! С праздником!»

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