21 мая на официальном Youtube-канале СТБ стартует новый проект «Як ти?». Подписчиков канала ждет серия эмоциональных и откровенных интервью с любимыми героями главных романтических реалити страны «Холостяк» и «Холостячка». Как сложилась их жизнь после 24 февраля, общаются ли с бывшими соперниками и избранниками, что происходит в профессиональной и личной жизни сейчас — об этом и другом экс-участники будут рассказывать ведущему проекта Григорию Решетнику.

Первой к беседе присоединилась певица и экс-Холостячка Злата Огневич.

«Каждую весну украинцы собирались по пятницам вокруг любимого проекта, чтобы насладиться настоящими эмоциями и невероятными свиданиями. Этой весной война отобрала у всех нас традиционную и ожидаемую премьеру. Три месяца мы живем в непростых условиях, защищаем родных, работаем, помогаем ВСУ и все вместе изо дня в день приближаем нашу победу. Но мы также видим по отзывам нашей аудитории в соцсетях, как люди соскучились по романтическим форматам «Холостяк» и «Холостячка». Youtube-проект «Як ти?» позволит и зрителям, и участникам реалити снова собраться вместе, чтобы поговорить не только о войне, взаимопомощи, волонтерстве, борьбе за победу, но и о личном. Откровенно и без купюр. Верю, что эта премьера поможет всем нам получить порцию романтического позитива и снова по-прежнему выбрать Любовь вместе с СТБ. А ведь настоящая любовь всегда побеждает», — комментирует Григорий Решетник.

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Хейт за макияж во время войны, нокаут для Баскова, отношения с парнем, ставшим добровольцем, горячая поддержка «Азова», кто из участников шоу предложил Злате помощь во время войны — об этом и другом в премьерном выпуске проекта «Як ти?».

«Я горжусь украинскими селебритис, их самоотверженностью и принципиальностью. Это мы увидим и в интервью Златы Огневич, нашей первой героини. Я попытаюсь узнать, до сих пор ли Злата холостячка, как у нее складываются отношения с участниками сезона реалити в условиях войны и как повлияли новые реалии на ее жизнь. Раздастся много эксклюзивных личных откровений. Поверьте, вы будете удивлены», – интригует Григорий.

Не пропустите самое эмоциональное и откровенное интервью Златы Огневич в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником 21 мая на ютуб-канале СТБ.

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